“Cerchio” è il nuovo singolo di Scapigliati

Cerchio, il nuovo singolo di Scapigliati distribuito da La Crème Records (via Virgin Music Group Italy) è disponibile su tutti i digital stores

Il titolo, sebbene non sia una parola contenuta nel testo, è la chiave interpretativa di questo brano che fotografa una situazione che abbiamo vissuto tutti almeno una volta nella vita.

Il cerchio come simbolo di una storia che non è ancora finita, ma che forse non è nemmeno ancora iniziata. Un brano fatto di immagini concrete, due amanti che continuano a cercarsi nel buio della notte tra la nebbia, il fumo e il freddo, consapevoli che inevitabilmente finiranno con il farsi del male.

Un dualismo conflittuale insito in ciascuno di noi che ci porta inesorabilmente a tendere verso chi ci ha rubato il cuore, e dopotutto inevitabilmente turbato l’anima. Cerchio è un brano scritto di getto per superare una crisi emotiva vissuta e che l’artista ancora sente addosso.

La copertina del singolo lo ritrae disarmato, sdraiato sulle strisce pedonali a guardare il cielo in cerca di una risposta che forse non arriverà, ripensando a quello che è stato e che non potrà più essere, ma in fondo va bene così:

Resto sempre a debita distanza dai ricordi/ Adesso basta ore ad urlarci in faccia/ Te ne vai via ma io/ Nel letto freddo cerco te/ Ma dormirò da solo

Credits:

Testo: Tiziano Scapigliati

Produzione: Scapigliati / Vincenzo Mario Cristi

Label: La Crème Records distribution