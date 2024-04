Carla Bertone nelle librerie con “Guarire con l’arte”

Se è vero che l’arte riverbera la luce della scintilla divina è altrettanto vero che le opere sono dotate di un’anima umana e divina al contempo e allo spettatore va il privilegio di risvegliarla. L’arte ha un enorme potere terapeutico poiché l’artista trasmuta la propria sofferenza interiore nel divino, e, attraverso la materia dà vita ad un’opera che cura, riducendo in maniera importante la sintomatologia di svariate patologie. Per questo andare al museo diventa un’esperienza catartica, antistress ma soprattutto curativa. Le evidenze scientifiche dimostrano come la fruizione dell’arte sia efficace nella gestione e nel trattamento delle malattie e sia integrativa delle cure e dell’assistenza. Infatti, in ambito medico, la sua fruizione accorcia i tempi e le modalità di cura con un enorme vantaggio di tempo e denaro per la comunità.

Essa viene percepita attraverso i nostri sensi attivando svariate aree del cervello: per questo è spesso impiegata come terapia nel trattamento di alcune patologie neurodegenerative come l’Alzheimer; ma si è verificata in grado di accorciare tempi e dolore durante il travaglio. Mentre il fare artistico nei soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico apporta il suo beneficio sull’area educativa; sull’area riabilitativa e l’area psicoterapica. Scritto dall’esperta di estetica del talento e critico d’arte, Carla Bertone, per la casa Libreria Editrice Psiche di Torino “Guarire con l’arte, come migliorare il proprio benessere visitando i musei”, il volume costa di 224 pagine in brossura a colori ed è in vendita a 16€ su tutte le librerie on line e presso la Libreria Psiche di Torino. E’ un saggio la cui analisi viaggia su un doppio binario: spirituale e terapeutico. In formato pocket, perché non vuole competere con i grandi volumi d’arte, contiene 60 immagini dell’artista polimorfo, Iller Incerti, tra cui alcune che costituiscono una vera e propria cura visiva tascabile che sfrutta appieno le peculiarità taumaturgiche della figurazione, attraverso le pagine di questo libro, in un climax espressivo tale da suscitare un cambiamento interiore. “Guarire con l’arte”, con un excursus dall’antichità alle recenti ricerche artistiche multimediali, vi promette di far scoprire i risultati del MIRACOLO DELLA BELLEZZA!

L’autrice:

Carla Bertone è laureata in Estetica del Talento. Specializzata in Arte Sacra, svolge dal 1998 la professione di critico d’arte e consulente del giudice. Già docente di storia dell’arte, come curatrice indipendente ha curato un centinaio di mostre istituzionali redigendo testi critici in catalogo.

Con il marito, Giuseppe, collezionista di arte antica, moderna e contemporanea, collabora con le più rappresentative istituzioni museali pubbliche e private, sia in Italia che all’estero, con prestiti ad importanti mostre temporanee. Il suo focus è di mantenere sempre aperto il dialogo con gli artisti contemporanei per creare nuovi approcci alla fruizione estetica dell’arte nonché per dar vita ad eventi e progetti benefici.