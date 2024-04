“Blood Father” con Mel Gibson e Erin Moriarty su Rai 4: la trama del film

Azione e sentimenti in “Blood Father”, il film con Mel Gibson e Erin Moriarty che ai 4 propone stasera: ecco la trama

Trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Peter Craig, il film “Blood Father” (2016) è la proposta di Rai 4 per la prima serata di venerdì 26 aprile, alle 21.20. John Link è un biker dal passato violento, che ha scontato nove anni in carcere per traffico d’armi. Dopo la scarcerazione si è ripulito, vive in una roulotte nel deserto dell’Arizona e segue un programma di riabilitazione.

L’uomo spesso pensa a sua figlia Lydia che ha abbandonato quando era solo una bambina e il destino gli offre un’occasione di riscatto: la ragazza, ormai diciassettenne, contatta il padre chiedendogli aiuto per uscire da un traffico di droga, gestito da un cartello di narcotrafficanti, in cui è stata trascinata dal fidanzato. John può così recuperare il rapporto con la figlia, ma per farlo dovrà imbracciare ancora una volta le armi. Mel Gibson è perfetto nel ruolo dell’avanzo di galera in cerca di redenzione, mentre alla regia c’è un esperto di crime action, Jean-François Richet, che ha diretto il dittico “Nemico Pubblico N.1”.

Nel cast anche la star della serie “The Boys”, Erin Moriarty, nel ruolo della figlia in pericolo, e Diego Luna di “Rogue One: A Star Wars Story”, “Andor” e “Narcos: Mexico” nei panni di Jonah, il malvagio ex di Lydia che la mette nei guai.