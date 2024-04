Atogepant efficace per prevenire l’emicrania episodica

Il trattamento preventivo con atogepant ha ridotto significativamente i giorni mensili di emicrania rispetto al placebo negli adulti con emicrania episodica

Nello studio di fase 3b ELEVATE, i cui risultati sono stati pubblicati su “The Lancet Neurology”, il trattamento preventivo con atogepant ha ridotto significativamente i giorni mensili di emicrania rispetto al placebo negli adulti con emicrania episodica nei quali due o quattro classi di farmaci preventivi orali avevano precedentemente fallito.

Atogepant, antagonista del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina orale (CGRP), è approvato negli Stati Uniti come agente preventivo per l’emicrania episodica e cronica [dall’EMA e dell’AIFA per la profilassi dell’emicrania negli adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese], ma la sua efficacia e sicurezza nei pazienti in cui i trattamenti preventivi orali convenzionali per l’emicrania hanno fallito non è stata valutata in uno studio dedicato, fino ad ora.

ELEVATE è il primo studio di un antagonista orale del recettore CGRP in questa «popolazione difficile da trattare, che assomiglia alle popolazioni di pazienti che in genere cercano assistenza presso centri specializzati per le cefalee» scrivono Cristina Tassorelli, del Dipartimento di Scienze del Cervello e del Comportamento dell’Università di Pavia, Italia, e coautori.

Nello studio, atogepant 60 mg una volta al giorno ha portato a miglioramenti statisticamente significativi, rispetto al placebo, negli endpoint primari e secondari relativi agli esiti clinici correlati alla cefalea.

Ridotti in modo significativo i giorni mensili di cefalea rispetto al basale

ELEVATE è stato condotto in 73 centri in 13 Paesi in pazienti adulti di età compresa tra 18 e 80 anni con emicrania episodica (da 4 a 14 giorni mensili di emicrania e meno di 15 giorni mensili di cefalea nei 3 mesi precedenti il basale o la visita di screening) in cui almeno due classi di farmaci preventivi orali convenzionali avevano fallito. Sono stati esclusi i pazienti con uso eccessivo acuto di farmaci.

I più comuni farmaci precedentemente coinvolti nel fallimento del trattamento preventivo sono stati il topiramato (74%) e l’amitriptilina (53%). Due classi di precedenti trattamenti preventivi avevano fallito in più della metà dei pazienti (56%), tre classi avevano fallito nel 35% casi e quattro classi avevano fallito nel 9%.

Un totale di 315 pazienti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 1:1 a ricevere atogepant 60 mg o placebo una volta al giorno per 12 settimane. Di questi, 313 partecipanti (89% donne) hanno ricevuto almeno una dose di intervento assegnato.

Atogepant ha ridotto significativamente i giorni medi mensili di emicrania rispetto al gruppo placebo durante il periodo di trattamento di 12 settimane (esito primario).

Le variazioni medie dei minimi quadrati rispetto al basale nei giorni medi mensili di emicrania in 12 settimane sono state -1,9 con placebo vs -4,2 con atogepant. La differenza media dei minimi quadrati rispetto al placebo è stata di -2,4 giorni con atogepant (IC 95%, da -3,2 a -1,5; P aggiustato <0,0001).

Atogepant ha anche mostrato miglioramenti significativi rispetto al placebo per tutti gli endpoint di efficacia secondari correlati alla cefalea, tra cui il raggiungimento di una riduzione di almeno il 50% rispetto al basale nei giorni medi mensili di emicrania, la variazione dei giorni medi mensili di cefalea e la variazione dei giorni di uso acuto del farmaco in 12 settimane di trattamento rispetto al gruppo placebo.

Atogepant è stato ben tollerato, con risultati complessivi di sicurezza coerenti con i precedenti studi su atogepant e nessun nuovo problema di sicurezza. Il gruppo atogepant ha avuto tassi più elevati di stitichezza (10% vs 3%) e nausea (7% vs 3%), mentre il gruppo placebo ha avuto un tasso più elevato di rinofaringite (8% vs 5%).

I ricercatori affermano che i limiti dello studio ELEVATE includono il periodo di trattamento relativamente breve di 12 settimane, sebbene la sicurezza di atogepant 60 mg una volta al giorno per 52 settimane nei pazienti con emicrania episodica sia stata dimostrata in precedenza.

Maggiore il numero di insuccessi pregressi, maggiore l’efficienza degli anti-CGRP

Gli autori di un commento di accompagnamento osservano che «con l’emergere dei gepanti, l’antagonismo del percorso CGRP potrebbe costituire la base per trattamenti sia acuti che preventivi, inaugurando potenzialmente un nuovo modello per il trattamento dell’emicrania».

«Curiosamente, ricerche precedenti indicano che, maggiore è il numero di fallimenti terapeutici passati, maggiore è l’efficacia dei farmaci anti-CGRP per il trattamento preventivo» scrivono Jiying Zhou, e coautori del Dipartimento di Neurologia, Primo Ospedale Affiliato dell’Università di Medicina di Chongqing (Cina).

Gli editorialisti aggiungono che l’osservazione che sia stata osservata una maggiore dimensione dell’effetto con un numero crescente di precedenti fallimenti del trattamento potrebbe derivare dal fatto che i pazienti eliminano le classi di farmaci meno efficaci come opzione di trattamento durante il trattamento a lungo termine, sottolineando i complessi meccanismi fisiopatologici dell’emicrania.

«Questa evidenza sottolinea l’impraticabilità della ricerca di una cura universale, facendo rilevare la necessità di approcci terapeutici più personalizzati per le persone con emicrania» concludono.

Fonti:

Tassorelli C, Nagy K, Pozo-Rosich P, et al. Safety and efficacy of atogepant for the preventive treatment of episodic migraine in adults for whom conventional oral preventive treatments have failed (ELEVATE): a randomised, placebo-controlled, phase 3b trial. Lancet Neurol. 2024 Feb 13:S1474-4422(24)00025-5. doi: 10.1016/S1474-4422(24)00025-5. Epub ahead of print. leggi

Xu X, Dong L, Zhou J. ELEVATEd hope for patients after migraine treatment failure. Lancet Neurol. 2024 Feb 13:S1474-4422(24)00072-3. doi: 10.1016/S1474-4422(24)00072-3. Epub ahead of print. leggi