Silvia Lisena in libreria con “Il circo delle meraviglie”

Silvia Lisena presenta il romanzo “Il Circo delle Meraviglie” disponibile nelle librerie e online su tutti gli store digitali

Silvia Lisena presenta la storia di un incontro magico e della nascita di un amore travagliato; Astrid e Daniel stanno molto bene insieme ma c’è un’ombra nell’anima del ragazzo che offusca la loro felicità. Astrid dovrà decidere in che modo esserci nella vita di Daniel: se rispettare e accettare ciò che lui è nel profondo, compresa la sua oscurità, o se fare di tutto, anche contro il volere del giovane, per tentare di salvarlo.

Casa Editrice: Abrabooks

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 211

Prezzo: 16,00 €

«Daniel Jackson era un acrobata. E mi aveva fatto volare, mi aveva fatto volare davvero»

“Il Circo delle Meraviglie” di Silvia Lisena è un delicato e commovente romanzo narrato in prima persona dalla protagonista Astrid, una ragazza di ventitré anni appassionata di fotografia, che incrocia il suo destino con quello di un eccentrico acrobata, il venticinquenne Daniel. Il loro primo incontro avviene all’interno del tendone bianco e blu del Circo delle Meraviglie, giunto nella cittadina del Maryland in cui Astrid vive; inebriata dall’odore di incenso aromatizzato all’ibisco, la ragazza ammira gli armoniosi volteggi, gli elettrizzanti salti mortali e i perfetti atterraggi sul tappeto elastico del giovane e affascinante acrobata. È inevitabile la loro attrazione, e presto i due ragazzi iniziano a frequentarsi; Daniel, però, sconvolge il tranquillo mondo di Astrid a causa di un oscuro malessere che lo porta a volte ad allontanarsi da lei, o ad assumere comportamenti ambigui. Astrid sceglie comunque di stargli accanto, convinta ingenuamente di poter comprendere e gestire quei lati ombrosi del suo carattere, e di poter lenire le sue sofferenze. Daniel, però, non vuole essere compreso: vuole solo essere accettato, anche in quella che si rivelerà poi essere una forma di depressione dovuta a un forte trauma vissuto da bambino.

La storia dell’amore tragico tra Astrid e Daniel viene narrata dall’autrice con sensibilità, trasmettendo un importante messaggio: amare significa innanzitutto rispettare la persona che si ha accanto, lasciandola libera di esprimersi nella propria autenticità; la protagonista imparerà a lasciare andare e a rispettare il volere di Daniel, e ciò non vuol dire rassegnarsi ma amare nella forma più pura, più altruista. Salvare il giovane dall’oscurità non è un’opzione ragionevole, mentre accompagnarlo con gratitudine nel suo viaggio, quello che lui ha scelto di intraprendere, è il dono più prezioso che una persona che ama possa offrire.

Silvia Lisena parla di ansia e depressione invitando a non stigmatizzare quello che nel libro viene chiamato “Morbo Nero”; nel narrare questa romantica e straziante vicenda ci permette di riflettere su come noi amiamo, su come vorremmo essere amati e su cosa davvero significhi la parola “amore”.

SINOSSI DELL’OPERA. Astrid Glight ha 23 anni e una forte passione per la fotografia. Vive tranquilla nel Maryland tra amici, famiglia e gli ultimi esami universitari. Un avvenimento particolare la porta al Circo delle Meraviglie, un mondo incantato dove si imbatte in Daniel Jackson, il migliore acrobata degli USA. Man mano che i due si conoscono, nasce un’intensa e struggente storia d’amore. Ma Daniel si porta dietro un oscuro segreto: è il Morbo Nero, derivato da un tragico lutto che ha cambiato per sempre la sua vita. Il legame tra Astrid e Daniel sarà abbastanza forte da superare ogni difficoltà? Affrontando temi complessi come la salute mentale, l’amore incondizionato e il valore della vita, il romanzo è un viaggio emotivo che spinge a domandarsi quale sia il confine tra amore verso una persona e rispetto per la sua individualità, anche davanti alla più estrema delle decisioni.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Silvia Lisena è nata nel 1993 e insegna Lettere in provincia di Milano. Il suo libro d’esordio è la silloge “Lacerti di anima” (Impremix, 2022), presentata a BookCity e al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ha collaborato, inoltre, per diverse antologie. È curatrice della rubrica “Disfemminismo e altre storie” sulla rivista online Superando di FISH Onlus. È attivista per i diritti delle donne con disabilità all’interno del Gruppo Donne UILDM, e partecipa a convegni a livello nazionale. “Il Circo delle Meraviglie” (Abrabooks, 2023) è il suo primo romanzo.