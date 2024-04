Previsioni meteo 25 aprile 2024: piogge sparse da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 25 aprile 2024: Festa di Liberazione all’insegna dell’instabilità con piogge e neve in montagna

Dopo il caldo estremo della prima metà di aprile ecco che la seconda parte del mese sta mostrando il volto più freddo e perturbato della primavera su molte zone d’Europa, Italia compresa. Il giorno della Festa della Liberazione vedrà ancora condizioni meteo instabili e clima freddo in Italia. Avremo infatti ancora correnti umide e relativamente fredde che porteranno molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi, con distribuzione da definire bene nei prossimi giorni. A seguire possibile graduale miglioramento soprattutto nel corso dell’ultimo weekend di aprile.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 25 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse soprattutto al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 700-1000 metri e in Appennino oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali sparsi, quota neve in lieve rialzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve oltre i 900-1100 metri. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile ma quota neve in rialzo oltre i 1200-1600 metri. In serata e nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite e residui fenomeni solo sui settori adriatici. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con variabilità asciutta su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .