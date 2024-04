Piero Pelù e Valeria Solarino stasera a “Splendida Cornice” su Rai 3

Nuova puntata di “Splendida Cornice” di Geppi Cucciari, il programma di Rai Cultura, in onda in prima serata, giovedì 25 aprile alle 21.20, su Rai 3. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio.

Come in ogni puntata, tanti saranno gli ospiti coinvolti tra cui Piero Pelù con il suo novo singolo dal titolo “Maledetto cuore”, la cantautrice Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga, Valeria Solarino, Filippo Nigro e Federica Fracassi. E inoltre, la presidente della Fondazione Diversity Francesca Vecchioni ideatrice dei Diversity Media Awards, lo scrittore Francesco Filippi, Gianluca Torre meglio conosciuto come l’agente immobiliare dei Vip, la sondaggista Martina Carone, l’ingegnere Mattia Marini e la climber iraniana Nasim Eshqi.

E ancora, in occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, in collegamento, Flora Monti la più giovane staffettista partigiana della Resistenza Italiana; Renzo Rubino accompagnato da La Banda di Martina Franca, Paolo Fresu, Daniele Di Buonaventura, Giovanni Sollima, Carlo Centemeri ci regaleranno una performance musicale sulle note di “Bella Ciao”.