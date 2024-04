Neopharmed Gentili con Fondazione Libellula contro la violenza di genere

Neopharmed Gentili al fianco di Fondazione Libellula per promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza di genere

L’azienda farmaceutica Neopharmed Gentili è entrata a far parte del Network di Fondazione Libellula, la rete di aziende impegnate per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere attraverso una cultura inclusiva.

L’adesione al Network di Fondazione Libellula riflette i principi di Diversità, Equità e Inclusione che permeano la filosofia di Neopharmed Gentili e l’impegno dell’Azienda per la promozione di una cultura inclusiva che elimini ogni forma di pregiudizio e discriminazione all’interno dell’ambiente lavorativo e nella società, affinché ogni persona possa sentirsi rispettata nella sua identità, libera di esprimere il proprio potenziale e valorizzata.

“Siamo fermamente convinti che solo attraverso un impegno concreto e condiviso sia possibile costruire una società più giusta, rispettosa e inclusiva – afferma Giorgia Avagliano, HR Director Neopharmed Gentili – Come Azienda, siamo consapevoli di avere un importante ruolo sociale e siamo onorati di esser entrati a far parte di una realtà come il Network di Fondazione Libellula che lavora quotidianamente per abbattere gli stereotipi, incoraggiare l’empowerment femminile e offrire supporto alle donne vittime di violenza. Promuovere il rispetto della donna e l’eguaglianza di opportunità in ogni contesto di vita – nella famiglia, nel mondo del lavoro e nella società – è la prima forma di contrasto alla violenza di genere. Un impegno che Neopharmed Gentili persegue al proprio interno attraverso politiche che garantiscono opportunità di carriera in maniera inclusiva e favoriscono l’equilibrio tra vita privata e lavoro. A ciò si aggiunga il supporto a progetti di estremo valore per la sensibilizzazione sui temi della Diversity & Inclusion, che coinvolgono le nostre Persone, Istituzioni, Terzo Settore, Pazienti e Cittadini”.

“Per Fondazione Libellula è un onore avere Neopharmed Gentili nel nostro Network di aziende impegnate per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere – afferma Debora Moretti, Presidente di Fondazione Libellula – Sono certa che quest’ingresso ci porterà valore, e al contempo condivideremo i nostri valori e le nostre competenze con tutto il personale, per portare quel cambiamento culturale a cui ogni singola persona può contribuire”.