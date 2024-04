Mercitalia Logistics e Logtainer uniscono le forze

Il MOU firmato da Mercitalia Logistics e Logtainer, consolida la partnership tra le due aziende e crea le basi per lo sviluppo di nuove iniziative

Sviluppare nuovi servizi intermodali integrando trasporto su ferro, gomma e mare in Italia ed Europa. È il principale obiettivo del Memorandum Of Understanding firmato da Mercitalia Logistics e Logtainer, che consolida la partnership tra le due aziende e crea le basi per lo sviluppo di nuove iniziative a supporto dello shift modale.

Nello specifico lo scopo è quello costruire una NewCo per lo sviluppo dell’intermodalità mare-gomma-ferro grazie a servizi di trazione dedicati e alla realizzazione di nuovi terminal sia in ambito nazionale che internazionale. Un ulteriore passo per offrire al mercato del trasporto container soluzioni sostenibili in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea attraverso un maggiore utilizzo della ferrovia per il trasporto delle merci.