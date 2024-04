Lexant rafforza la sua presenza a Firenze con Studio Bechini

Lexant Società Benefit tra Avvocati amplia la sua presenza in Toscana aprendo i nuovi uffici fiorentini in Piazzale Donatello 4, in collaborazione con Studio Legale Bechini

Dopo avere costruito negli scorsi il primo appoggio con ConsultAnt, per la parte advisory, Lexant Società Benefit tra Avvocati amplia la sua presenza in Toscana aprendo i nuovi uffici fiorentini in Piazzale Donatello 4, in collaborazione con Studio Legale Bechini. Un incontro fortunato, quello con Ivan Bechini, che va a completare le due distinte entità con l’esperienza e l’approfondimento della materia del diritto del lavoro e della gestione della crisi, per Lexant, creando sinergie invece per Bechini su tutto il mondo già coperto – come dipartimenti e piazze – dallo studio fondato da Anna Caimmi e Andrea Arnaldi.

“Il nostro Studio ha sempre perseguito, oltre alla migliore professionalità raggiungibile, l’attenzione alla serietà, alla correttezza ed alla lealtà nei rapporti sia con i clienti che con i colleghi: valori che ci accomunano profondamente a Lexant e che ci hanno portato a compiere questo grande passo” racconta Ivan Bechini, che ha fondato come Managing Partner il suo studio nel 1992.

“Il nostro obiettivo” aggiunge Andrea Arnaldi, co-founder di Lexant “è avvicinarci alle realtà aziendali del territorio con una proposta consulenziale accessibile, qualificata e completa, in grado di rispondere alle sfide ed alle esigenze quotidiane di chi fa impresa. Si concretizza così questa fruttuosa sinergia sperimentata lavorando insieme con successo con alcuni clienti. La prossimità e la competenza restano per noi imprescindibili.”

Lexant Società Benefit Tra Avvocati

Fondato e guidato dagli avvocati Anna Caimmi e Andrea Davide Arnaldi, Lexant si avvale di un team di 70 professionisti tra avvocati e fiscalisti, distribuiti sulle sedi in Italia, Milano, Torino, Roma, Firenze e Verona. Il portafoglio clienti è composto da multinazionali e PMI operanti in ogni industry, che affidano a Lexant consulenza e assistenza in tutte le discipline del diritto sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Da gennaio 2024, Lexant è Partner del programma ‘Sustainable Finance’ di Borsa Italiana.

Forza, operosità e laboriosità, disponibilità al sacrificio, forza dell’intelligenza collettiva, spirito di squadra, competenza tecnica, ingegnosità, efficienza organizzativa. Questi i valori in cui Lexant si riconosce.