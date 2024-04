La rassegna “Sdatte – Femminile non conforme” al Teatro Furio Camillo

Il Teatro Furio Camillo ospita dal 25 al 28 aprile la prima edizione della rassegna SDATTE – FEMMINILE NON CONFORME , una rassegna di spettacoli e performance al femminile

Il Teatro Furio Camillo ospita dal 25 al 28 aprile la prima edizione della rassegna SDATTE – FEMMINILE NON CONFORME , una rassegna di spettacoli e performance al femminile. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per il reperimento di progetti per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti, per progetti di ricerca e sperimentazione per la Stagione 2023/2024.

Dal 25 al 28 aprile la rassegna accoglierà spettacoli di compagnie, italiane ed estere, che utilizzano linguaggi differenti, dalla danza alla prosa al circo contemporaneo, tutte con l’intento di raccontare il femminile fuori dagli stereotipi.

Oltre agli spettacolo e alle performance, il Teatro ospiterà la mostra “DONNE D’ARIA” della fotografa Gaia Recchia, che racconta i corpi delle donne colte nel momento del gesto artistico.

Giovedì 25 aprile (ore 18 e ore 21) apre la rassegna la compagnia Zania con CAPUCHE, uno spettacolo di circo contemporaneo, che rivisita in chiave moderna la favola di Cappuccetto Rosso, usandola come metafora per parlare di violenza di genere. Utilizzando la musica dal vivo, l’equilibrismo e il testo, Gioia Zanaboni racconta in modo poetico e onirico come è possibile ritrovarsi in una relazione tossica e come è difficile rendersene conto ed uscirne.

Nella stessa giornata alle ore 19.30 verrà realizzata la performance di teatro, musica e clownerie Gramophone Circus dedicata alle donne nella musica agli inizi del 900 e al loro apporto allo sviluppo dei programmi radiofonici e alle donne che hanno inciso vinili.

Venerdì 26 aprile (ore 18 e ore 21) la compagnia TeatroInMovimento presenta SULLA STRADA, spettacolo che vuole raccontare un fenomeno che ogni giorno ci passa accanto, in questa Italia così distratta e che reclama il suo diritto di essere considerato. Sulla strada parla parole rabbiose, dolorose, umiliate, che raccontano la vita, la tratta, i clienti, i sogni delle ragazze del marciapiede.

Alle ore 19.30 verrà presentato un monologo sulla poesia al femminile e sulle donne nella letteratura, che prende come spunto la vita e le opere di alcune poetesse nella storia della letteratura

Sabato (ore 18 e ore 21) il Network Pagliacce coordinato dalla Compagnia delle Due e Un Quarto presenta il PAGLIACCE CABARET, un eclettico contenitore tutto al femminile. Pagliacce Cabaret è un omaggio all’universo comico femminile che esplora il linguaggio del clown con un’impepata di femminilità. Sessanta minuti di follia, per una serata esplosiva!

Domenica 28 aprile(ore 18 e ore 21) Chiude la rassegna lo spettacolo SILENZIO ASSORDANTE della compagnia Materiaviva. Spettacolo multidisciplinare per la sensibilizzazione sul tema del femminicidio che si compone con una sequenza di capitoli ciascuno dei quali utilizza tecniche di circo teatro, azioni sceniche in forma di danza, di giocoleria e di parola. Ciascun capitolo racconta storie differenti, vere, tutte accomunate dall’identica sensazione di perdita della leggerezza, di impossibilità di parlare, dell’oppressione psicologica che costringe al silenzio. Lo spettacolo andrà in scena con la presenza di un interprete LIS.

Alle ore 19.30 la danzatrice Valeria Pelino si esibirà in una una performance ispirata alle donne nella danza, con particolare attenzione ad Anna Pavlova.