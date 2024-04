Il film “La furia di un uomo” stasera su Rai 2: ecco la trama

Azione e ironia stasera su Rai 2 con “La furia di un uomo”, un remake, firmato Guy Ritchie, del francese “Cash Truck”: ecco la trama del film

Azione, esplosioni, ma anche intreccio e ironia. Sono gli ingredienti del film “La furia di un uomo”, in onda giovedì 25 aprile, alle 21.20, in prima visione su Rai 2. Il misterioso Patrick Hill viene assunto come agente per una ditta portavalori. L’uomo si rivela molto dotato per quel mestiere (e per l’uso della forza), e quasi subito riesce a sventare una terribile rapina. Ma nel suo passato c’è un segreto: le cose ben presto si complicano.

Remake del francese “Cash Truck” del 2011, il film è debitamente trasformato in forma hollywoodiana da Guy Ritchie, che rinnova la sua collaborazione con Jason Statham in questo blockbuster a due facce, movimentato, ma non privo di una sua complessità. Nel cast, oltre a Statham, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett e Scott Eastwood.