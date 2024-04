Finnlines avvia nuovo servizio giornaliero tra Svezia e Polonia

Finnlines espande la sua rete di rotte e inizia ad operare con la sua nave passeggeri merci Finnfellow sulla rotta tra Malmö, Svezia, e Świnoujście, Polonia

La Finnfellow, che batte bandiera svedese, ha una capacità di 440 passeggeri e circa 3.000 metri di corsia per auto e merci. La nave ha precedentemente operato sulla linea Malmö–Travemünde.

La nuova rotta di Finnlines verso la Polonia fornisce a Malmö un collegamento diretto con l’Europa continentale, oltre al ponte Öresund verso la Danimarca e alla rotta Malmö–Travemünde di Finnlines verso la Germania. Questo sarà anche un modo conveniente per viaggiare in Polonia da Svezia, Norvegia e Danimarca.

Ci sarà una partenza giornaliera in ciascuna direzione, la mattina da Malmö e la sera da Świnoujście. La nave dispone di oltre 180 cabine passeggeri e i passeggeri hanno accesso a una sauna finlandese, un ristorante a buffet, un bar, un’area giochi per bambini e un negozio. Nelle partenze notturne è obbligatorio prenotare la cabina. Tuttavia, i passeggeri possono anche prenotare un letto in una cabina condivisa.

Finnlines è un operatore marittimo di servizi merci e passeggeri nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nel Golfo di Biscaglia. La società fa parte del Gruppo Grimaldi, uno dei maggiori operatori mondiali di navi ro-ro e il più grande operatore delle Autostrade del Mare in Europa sia per passeggeri che per merci. Questa affiliazione consente a Finnlines di offrire servizi di linea da e per qualsiasi destinazione nel Mediterraneo, Africa occidentale, Nord e Sud America, nonché Asia e Australia.