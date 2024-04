Festa del 25 aprile: Mattarella all’Altare della Patria e poi a Civitella in Val di Chiana

Festa del 25 aprile: dopo la cerimonia all’Altare della Patria, Mattarella è partito per Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, per ricordare la strage del 29 giugno 1944

Questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria, a Roma, nell’ambito delle celebrazioni della festa della Liberazione. Una cerimonia differente, senza il consueto seguito di pubblico a causa del grande cantiere in piazza Venezia per la realizzazione della stazione della linea C della metropolitana della Capitale.

Insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al presidente del Senato, Ignazio La Russa, al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, al presidente della Corte costituzionale, Augusto Barbera e al ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo dello Stato ha ricevuto gli onori del Reparto interforze delle Forze armate. Un momento di raccoglimento di fronte al Milite Ignoto, l’inno nazionale e il saluto alle autorità presenti, poi Mattarella è partito alla volta di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, per partecipare alla cerimonia in occasione del 25 aprile e rendere omaggio alle vittime della strage del 29 giugno del 1944.