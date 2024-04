Auto usate: per Autohero è SUV-mania ma la regina resta la Panda

Auto usate: sempre più SUV-mania secondo Autohero, ma in questa prima parte del 2024 la regina dell’usato è ancora la Panda

Autohero, tra i principali rivenditori di auto usate in Europa, svela la classifica delle auto usate più vendute in Italia nel primo trimestre del 2024, offrendo anche una panoramica delle preferenze dei consumatori italiani relativamente a brand, tipologia e ibride più popolari.

Una prima parte dell’anno caratterizzata da una crescita dell’usato, come certificato anche dall’ultimo bollettino ACI Auto Trend: “per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 162 usate nel mese di marzo e 181 nel primo trimestre 2024”. In questo contesto si aggiunge anche il trend in calo dei prezzi dell’usato che, come evidenziato dall’ultimo aggiornamento dell’AUTO1 Group Price Index, a marzo ha fatto registrare un -2,8% rispetto a febbraio 2024. A partire dall’inizio dell’anno, i prezzi all’ingrosso delle auto usate sono diminuiti del -3,3%, addirittura del 9% se si prende come riferimento lo stesso mese dell’anno precedente.

Fiat Panda regina indiscussa, entra nel podio la Mercedes-Benz Classe A

In continuità con le preferenze degli italiani registrate nel 2023, Fiat si conferma il marchio più popolare nel primo trimestre 2024 su Autohero Italia con il 12.04% delle vendite, un’ulteriore dimostrazione del legame indissolubile tra i consumatori e lo storico brand italiano. Seguono Volkswagen con il 7.47% e Ford (6.24%).

Fiat dominatrice anche nella top 3 dei modelli più popolari con Panda (3.54%) e 500 (2.41%); seconda a pari merito la Mercedes-Benz Classe A, new entry rispetto alle ultime rilevazioni del 2023.

Per quanto riguarda le ibride più vendute, Toyota C-HR, Yaris e la Fiat Panda, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto, mantengono sostanzialmente invariato il podio rispetto al 2023.

Italiani sempre più amanti dei SUV

Così come per il nuovo, la categoria dei SUV resta la più popolare anche nell’usato con il 40.79% delle vendite di Autohero nel primo trimestre del 2024, sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Seguono le city car con il 31.76%, a indicare la chiara esigenza di muoversi con più agilità in città. Le berline chiudono questa speciale top 3 con il 16.24%.

“I dati di questa prima parte dell’anno mostrano una sostanziale continuità rispetto al precedente e ci offrono una fotografia chiara delle preferenze degli italiani in tema di auto usate” – spiega Donald Shehu, Retail Director Italia di Autohero – “La nostra priorità resta quella di soddisfare al meglio tutte le esigenze dei consumatori, offrendo loro un’ampia scelta di auto con la massima trasparenza possibile, sia sulle condizioni del veicolo che sullo storico dello stesso”.