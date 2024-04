A “Elisir” stamani su Rai 3 si parla di acufene e osteoporosi

Acufene e osteoporosi al centro della puntata di oggi di “Elisir”. Altri temi in scaletta: la salute dei denti e la caduta dei capelli

Sarà dedicata ai denti l’apertura della puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 25 aprile alle 10.30 su Rai 3. A fare chiarezza sulle molte notizie errate e dannose per la salute orale che circolano in rete sarà il dottor Luca Cordaro, direttore del Reparto Parodontologia e Impiantologia dell’Ospedale Odontoiatrico George Eastman – Policlinico Umberto I Roma.

Nello spazio successivo il professor Marco de Vincentiis, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Umberto I di Roma, parlerà di un disturbo dell’orecchio che consiste nella percezione continua di un ronzio, un fischio o un sibilo, e che può avere ricadute anche pesanti sulla salute mentale ed emotiva delle persone colpite: l’acufene.

Il tema seguente sarà la prevenzione dell’osteoporosi, una forma di degenerazione ossea che interessa soprattutto le persone anziane e le donne. In studio la professoressa Silvia Migliaccio, endocrinologa, presidente della Società italiana di Scienze dell’Alimentazione e docente presso l’Università Foro Italico di Roma. L’argomento di chiusura della puntata, con Paolo Gisondi, professore associato di Dermatologia e direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università degli Studi di Verona, sarà la caduta dei capelli. Quali sono le cause e in che cosa consiste il trapianto?