Tutti in sella per il Mediofondo del Piccolo Stelvio

È in programma giovedì 25 aprile il “Mediofondo del Piccolo Stelvio”, la manifestazione giunta alla sua 38a edizione organizzata dal Gruppo Ciclistico Avis Pavia in collaborazione con la sezione ciclismo dell’ACSI (l’Associazione centri sportivi italiani).

L’evento, che rientra nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto proprio da ACSI insieme ad AVIS Nazionale, prenderà il via da Canneto Pavese, cittadina in provincia di Pavia, ai piedi delle colline dell’Oltrepò Pavese. Il percorso si snoda lungo il territorio e raggiungerà i confini della provincia di Piacenza, per una lunghezza complessiva di 83 km: caratteristiche specifiche sono il tracciato ondulato e le cinque salite, per un totale di 1.300 metri di dislivello. Trattandosi di una manifestazione cicloturistica, l’andatura sarà sempre controllata e, per sicurezza, davanti e in coda al gruppo saranno sempre presenti auto dell’organizzazione. Sarà l’occasione per radunare tanti appassionati di ciclismo e trascorrere insieme un giorno di festa.

Obiettivo dell’iniziativa è quella di far conoscere il territorio agli appassionati di ciclismo amatoriale, attraverso strade poco battute e lontane dal traffico automobilistico, nonché ai loro accompagnatori, che potranno visitare i meravigliosi luoghi collinari o la vicinissima città di Pavia. La corsa è aperta a bici da strada, gravel ed e-bike. Anche quest’anno, l’appuntamento è patrocinato da Regione Lombardia ed è inserito nel calendario nazionale di cicloturismo ACSI.

L’iscrizione può essere effettuata tramite il sito www.avisciclistipavia.it, utilizzando la modulistica predisposta dall’organizzazione, o direttamente sul posto il giorno della manifestazione, prima della partenza.

Regolamento ed informazioni sono disponibili sul sito internet e sulle pagine Facebook e Instagram del gruppo ciclistico Avis Pavia.