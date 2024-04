The Faboulus e Ralf’s Pic-Nic per il Ponte del 25 aprile al Peter Pan di Misano

Mercoledì 24 aprile 2024 The Fabulous e Giovedì 25 aprile 2024 (dalle ore 16 all’1) Ralf’s Pic-Nic al Peter Pan di Misano Adriatico

È sempre festa grande al Peter Pan Club di Misano Adriatico, che si avvia nel migliore dei modi al suo finale di stagione invernale. Due i prossimi appuntamenti da segnarsi in calendario.

Mercoledì 24 aprile 2024: The Fabulous. The Fabulous 90’s è il party che per una notte riporta la Romagna ai fasti di un’era nella quale tendenze e mode nascevano soprattutto in Riviera e nasce un’idea di Lucas Carrieri, storico art director del Peter Pan di Riccione proprio negli anni novanta. La line up è di gran qualità e propone Uovo Aka Memoryman, Mona Lee e Massimino Lippoli (main room), Ricky Montanari, Flavio Vecchi, The Wild Side e Giuseppe Moratti (fog room), Jukebox Mugler (dinner show).

Giovedì 25 aprile 2024 (dalle ore 16 all’1): Ralf’s Pic-Nic al Peter Park. per un giorno il Peter Pan si trasforma in Peter Park: nel suo parco e nel suo giardino si fa festa con buona musica e street food di qualità, con allestimenti e scenografie ad impatto zero. Un’ottima idea per trascorrere una giornata all’aria aperta, sulla falsariga di quanto già avviene appuntamenti analoghi a Amsterdam, Barcellona e a Berlino e che si inseriscono alla perfezione nel contesto sociale e urbano del territorio. Insieme a Ralf, suonano Armonica, Federico Grazzini, Fimp, Fresco, Indigo Tribe, Majuri, Tommy All e Samuel.

Peter Pan Club Misano Adriatico

via Scacciano 161

infoline 393/5027597