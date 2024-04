Previsioni meteo 24 aprile 2024: Primavera turbolenta

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 aprile 2024: condizioni di tempo instabile su gran parte delle nostre regioni e clima ancora freddo

Scampagnate a rischio per la Festa della Liberazione a causa di condizioni meteo che si mantengono instabili sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo ancora maltempo, con precipitazioni a carattere sparso che potranno bagnare gran parte delle nostre regioni. Cattive notizie anche per domani, Festa della Liberazione: il, tempo sarà instabile da Nord a Sud e anche le temperature si manterranno su valori inferiori alla media stagionale. Diversi nuclei di aria fredda continuano infatti a muoversi sull’Europa centro-occidentale fino ad interessare anche il Mediterraneo. Condizioni meteo dunque instabili o perturbate in Italia soprattutto al Centro-Nord ma con maltempo in spostamento anche al Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse soprattutto al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 600-900 metri e in Appennino oltre i 700-800 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali sparsi, quota neve in lieve rialzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve oltre gli 800-1000 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile ma quota neve in rialzo oltre i 1200-1600 metri. In serata e nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite e residui fenomeni solo sui settori adriatici. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con variabilità asciutta su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .