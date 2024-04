Margherita Buy a “Belve”: poco sesso e niente droghe

Nell’intervista a Francesca Fagnani a Belve Margherita Buy ha parlato di molti argomenti e della candidatura ai David di Donatello per il film ‘C’è ancora domani’

Sesso “non prioritario”, poche droghe e quasi nessuna escursione nella periferia di Roma. È una Margherita Buy un po’ snob quella che esce dall’intervista con Francesca Fagnani andata in onda ieri sera a Belve. L’attrice romana 62enne, da più parti definita “la più premiata del cinema italiano” (anche se ieri sera ha sottolineato che da tempo non riceve premi, forse anche per questa ‘leggenda’ della più premiata), nella lunga chiacchierata con Fagnani ha spaziato su molti argomenti, dalla città di Roma al famoso bacio con Sabrina Ferilli sul set di ‘Io e lei’, dal rapporto con le droghe al matrimonio finito con Sergio Rubini, arrivando fino all’ultimo film di Paola Cortellesi.

LE DROGHE

A Fagnani Margherita Buy ha detto di aver usato “pochissime” droghe. La giornalista ha insistito, e allor l’attrice ha raccontato: “Ci facevamo tutti le canne, tantissimo, anche con svenimento in classe, perché bisognava fumarle la mattina”. E alla fine ammette di aver provato, una volta, anche la cocaina: “Si, una volta, ma proprio no, anche perché io sono già agitatissima. Non mi ha detto niente di nuovo”.

IL SESSO

Il sesso? “Non è mai stata una priorità”, dice Margherita Buy a Fagnani, che le ricorda: “Lei ha detto il sesso mi interessa pochissimo, lo smentisce?”. La risposta di Buy è stata questa: “Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo“.

IL BACIO CON FERILLI

Nell’intervista a Belve, Margherita Buy ha parlato del bacio con l’attrice Sabrina Ferilli nel film ‘Io e lei’. E ha spiegato che Ferilli avea portato sul set delle grappe per farsi coraggio. “Meno male che lei ce l’aveva. Aveva questa borsa con dentro le grappe, di vario genere”. Margherita Buy ha poi detto che “è stato un bacio bellissimo” (a cui però non è seguito un ‘dopo’) e che “non si è vergognata con lei”. Attrazione per Sabrina? “Non è male, però no. Ero troppo ubriaca, ma non è stata una brutta cosa a differenza di altri baci”.

L’EX MARITO SERGIO RUBINI

Sull’attore e regista Sergio Rubini, suo ex marito, margherita Buy ha detto che “era una persona molto complicata”, che “l’ha fatta soffrire” e che il loro è stato “un rapporto molto sbilanciato“. Ha però smentito il fatto di aver detto, in passato, che era d’accordo col padre contrario alla loro storia perchè Rubini fosse merdionale. “Non c’entra nulla il fatto che fosse del Sud, è una persona complicatissima“.

LA PERIFERIA DI ROMA

A proposito di Roma, dove Margherita Buy vive, Francesca Fagnani ha chiesto quale fosse il quartiere più periferico dove fosse andata. L’attrice azzarda un “Infernetto?“. Ma poi non sa spiegare dove si trovi e un po’ imbarazzata dice: “Ma se abito in centro perché mi ci dovrei spostare?”. Emerge poi un’altra zona, “il Tufello“, nome su cui l’attrice scherza perchè potrebbe sembrare una parola inglese.

IL FILM DI PAOLA CORTELLESI

L’intervista ha toccato anche il tema premi nella carriera cinematografica. Margherita Buy ha ironizzato sul fatto che la nomea di attrice “più premiata del cinema italiano” le stia in un certo senso portando male perchè è un po’ di tempo che non riceve più premi. Di Paola Cortellesi, di cui ultimamente si parla molto per l’ultima pellicola ‘C’è ancora domani’, Buy ha detto che “è bravissima, più brava di me in tante cose” salvo aggiungere subito dopo che “anche Elena Sofia Ricci è più brava di me in alcune cose”) è che il film porta “un tema importante”. Però, quando Fagnani le ricorda che il film ha ricevuto 19 candidature al David di Donatello (e che l’attrice potrebbe soffiarle il posto su attrice più premiata), Buy commenta così: “Intanto non gliel’hanno ancora dato“, scherza. Poi aggiunge: «Sta’ buona, non è che li danno tutti a lei, come attrice, sono per il film… Non facciamo confusione”.