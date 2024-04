Isaholidays presenta le novità della stagione 2024​

Isaholidays: la vacanza perfetta che accontenta tutti, a Isamar Holiday Village di Isolaverde di Chioggia e Barricata Holiday Village nel Parco Naturale del Delta del Po

E’ tempo di mare, di sole, di vacanza e di riposo. È tempo di lasciarsi per un attimo alle spalle la frenesia dell’anno scandito da scuola, lavoro e obblighi familiari. È questo il momento giusto per prenotare un periodo di relax senza pensieri a Isamar Holiday Village e a Barricata Holiday Village. Tra amici, in coppia, con i bambini o da soli, basta solo mettersi in viaggio verso Isolaverde di Chioggia (Venezia) o Porto Tolle (Rovigo). Gli animali sono tutti benvenuti, cavallo incluso, mentre stress e noia restano obbligatoriamente a casa. Dal 9 maggio e fino a fine stagione ad accogliere gli oltre 700mila turisti previsti ci sarà tutto lo staff Isaholidays che quest’anno di arricchisce di una novità: il team di Samarcanda the joymaker, il top dell’animazione, dell’allegria e del divertimento che saprà coinvolgere tutti gli ospiti dei villaggi. Un tripudio di gioia, attività e sport che sapranno intrattenere adulti, bambini, ragazzi, genitori e persino i nonni. E visti i successi dei tennisti italiani, Isamar lancia la Tennis&Padel Academy gestita da istruttori qualificati. Tra le novità di Barricata, c’è anche il travel dog: un servizio esclusivo per gli ospiti accompagnati da animali con un educatore cinofilo certificato che metterà a disposizione attività di allenamento e divertimento per cani in un’area attrezzata e certificata. Entrambi i villaggi, affacciati al mare e immersi nella natura, sono delle isole di sicurezza dove concedersi una vacanza rilassante in tutta tranquillità anche per chi viaggia con figli o nipoti.

Tennis e Padel Academy per un’estate 2024 a tutto sport

L’estate 2024 offrirà la possibilità di praticare ogni tipo di sport in entrambi i villaggi. A Isamar lo Sport&Fun Park si estende in 20.000 metri quadri dedicati alle attività sportive per ogni età: quattro campi da tennis, due campi nuovissimi da padel panoramici, un campo da calcio, un campo da basket e un campo di minigolf professionale a 18 buche tutti dotati di illuminazione notturna. I più piccoli potranno correre liberi in un parco giochi di 10mila metri quadri con castello, scivoli, arrampicate, provare la pump track (una entusiasmante pista per due ruote) o divertirsi con tappeti elastici, gonfiabili, giostrine e baby car. Chi vuole continuare ad allenarsi o imparare uno sport nuovo può seguire anche le nuovissime Tennis e Padel Academy con corsi collettivi per bambini sette giorni alla settimana, lezioni individuali e un corso padel gratuito di un giorno per l’avviamento degli ospiti alla nuova disciplina che sta spopolando ovunque. Un fiore all’occhiello è l’Isamar Diving Center affiliato Padi sempre a disposizione per accompagnare i più piccoli alla scoperta del magico mondo subacqueo o i più esperti con corsi per il rilascio di brevetto ed escursioni in mare aperto. Da non perdere le immersioni nel Parco marino dell’Alto Adriatico per godere le bellezze delle Tegnùe tra antichi relitti e magiche forme di vita. A Barricata i bimbi possono scegliere tra il battesimo dell’acqua con le prime prove di respirazione e bubble maker o il battesimo della sella grazie anche alla presenza di un vero e proprio Ranch sul mare. E ancora, equitazione, tiro con l’arco, calcetto, tennis, beach volley, escursioni a cavallo, in bici o in canoa, aquagym e le immersioni in piscina con la sola luce della luna.

Spray park, parco acquatico e scivoli adrenalinici

Un immenso Parco acquatico di 14.000 metri quadri, cuore pulsante di energia e divertimento con i suoi 6 scivoli che partono da un’unica piattaforma di lancio posta a 7 metri di altezza: il Toboga a canale aperto, il Blue Hole a tubo chiuso con nuovi effetti speciali super accattivanti e il multipista centrale a 4 corsie per un totale di 200 metri di scivolata e splash finale sulla mega piscina da 2.000 metri quadri. Con la sua mitica Laguna, Isamar è il tempo delle piscine in sicurezza grazie alla profondità massima di 40cm e al materiale morbido che accoglie anche i bimbi più piccini. All’interno, isole e giochi d’acqua oltre a un’enorme cascata d’acqua che corre lungo la terrazza panoramica dove rilassarsi mentre i propri figli giocano. E per i momenti meno caldi di inizio e fine stagione, le piscine olimpionica e baby hanno anche l’acqua riscaldata per permettere agli ospiti di divertirsi anche quando la temperatura è un po’ più fresca. A Barricata l’attrazione numero uno è lo Spray Park, uno spazio di 400 mq e 6 metri d’altezza con giochi d’acqua per tutte le età che si apre dentro il parco acquatico, alla piscina laguna amatissima da tutti, alla vasca da 25 metri e all’area fitness e wellness.

Sirio, Nova e Sole: Isamar si arricchisce di stelle

Isamar si rinnova di anno in anno al passo con l’evoluzione delle mobile home. Le ultime nate, Sirio, Nova e Sole sono progettate per soddisfare i desideri di una clientela esigente che cerca ampi spazi, privacy, comfort e tecnologia. Novità del 2024 sono le 50 nuove Sirio e Sirio XXL, lussuose case mobili situate in posizione privilegiata proprio davanti alla spiaggia, tra viali pedonali alberati e fioriti. Da quest’anno si potranno scegliere tra due aree: le Sirio Pool posizionate verso le piscine e le nuove Sirio in zona più tranquilla. Spazi generosi, arredi raffinati, parquet in legno pregiato e terrazze di grandi dimensioni, ogni dettaglio è personalizzato secondo i raffinati gusti del gruppo Isaholidays. Per famiglie numerose o gruppi di amici ci sono anche gli eleganti chalet ecofriendly Giove e Venere costruiti tutti con materiali eco compatibili e dai morbidi colori marini. Infine, gli intramontabili bungalow amati dagli ospiti più affezionati e gli iconici Miami che, grazie al restyling 2024 sono ancora più confortevoli e restano i preferiti dai piccoli nuclei familiari.

Isaresidence: Prestige in riva al mare

Si chiama Prestige la nuova gamma di appartamenti immersi nel verde che il gruppo Isaholidays inaugurerà ad aprile 2024. Si tratta di 28 nuovi alloggi realizzati in modo sostenibile che porteranno a 160 l’offerta complessiva di Isaresidence, l’holiday resort che sorge a fianco di Isamar in un contesto di privacy e tranquillità. La struttura si sviluppa su 4 livelli con ampi affacci sul verde e sul mare, giardini privati, ampie terrazze, arredamenti luminosi, eco compatibili, eleganti e dal design contemporaneo. Apertura ufficiale dal 16 maggio con la possibilità di scegliere tra soluzioni loft per due persone, suite adatte a 4 ospiti e soluzioni extra large per famiglie numerose.

Barricata: tra i dieci migliori glamping village d’Italia con tante novità

Massima libertà per il massimo comfort. Barricata Holiday Village è il luogo perfetto per chi vuole scoprire le bellezze naturali del Parco del Delta del Po grazie a soluzioni e servizi adatti a tutti: dalle piazzole attrezzate per chi non rinuncia al proprio camper o alla roulotte, le tradizionali mobile home del nuovo Bellagio Boulevard e fino alle elegantissime tent lodge Safari e Boutique in perfetto stile glamping. Una vacanza senza pensieri in uno dei dieci migliori glamping village d’Italia che si abbina alla possibilità di passeggiate a cavallo tra dune sabbiose, spiagge incontaminate, bird watching e magnifici itinerari ciclabili in un territorio che, dal 2015, è riconosciuto dall’Unesco come Riserva della Biosfera e patrimonio dell’umanità. Tra le novità 2024 ci sono 18 nuove tende di ultima generazione che vanno ad ampliare l’area glamping, una nuovissima area wellness con due vasche Jacuzzi da sette persone ciascuna e una zona riservata a trattamenti olistici e massaggi thailandesi. Inoltre tutto il villaggio è concepito nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale: ci sono colonnine elettriche per la ricarica delle auto oltre a sistemi di domotica e monitoraggio dei consumi che garantiscono alle piscine un abbattimento dell’uso di acqua fino al 45%, sia per la depurazione che per il reintegro delle vasche.

Da Barricata insieme ai ricercatori per scoprire i delfini del Delta del Po

Piccoli biologi crescono. Grazie a un progetto realizzato in collaborazione con l’Università di Foggia, sarà possibile partecipare ad escursioni di ricerca scientifica all’interno dell’area Sic – Sito di interesse comunitario che si apre tra le 6 e le 12 miglia al largo di Barricata. Un’esperienza unica per grandi e piccini che potranno aiutare i ricercatori universitari guidati dalla dottoressa Marianna Marangi (ricercatrice in microbiologia dell’Università di Foggia) e partecipare a una vera e propria ricerca scientifica alla scoperta dei delfini. Un’uscita di circa due ore e mezza organizzata a piccoli gruppi con una parte teorica in cui si apprenderanno le abitudini, gli stili di vita e i pericoli che stanno minacciando cetacei e tartarughe. Seguirà il monitoraggio attivo sia visivo che acustico a bordo di un gommone con raccolta dati utili per la ricerca scientifica in stile Citizen Science, ovvero la scienza fatta dai cittadini.

Offerte Isamar e Isaresidence, al via l’estate 2024

Apertura Villaggio: dal 09.05.2024 prezzi a partire da € 130 ad alloggio (offerta valida fino al 31.05.2024);

Speciale minivacanza a giugno in mobilehome linea comfort con prezzi da 200 euro ad alloggio e soggiorno minimo di 2 notti e 3 notti in occasione del Ponte di Sant’Antonio (offerta valida dall’1 al 16 giugno)

Giugno a partire da 600 € alla settimana ad alloggio (valida dal 01.06.2024 al 30.06.2024) in mobilehome linea comfort

Offerta apertura Isaresidence dal 16.05.2024 al 31.05.2024 con prezzi da € 160 ad alloggio

Le offerte comprendono l’utilizzo di tutti i servizi dei villaggi Isaholidays: accesso al Parco Acquatico con 8 piscine e 6 emozionanti scivoli, animazione diurna e serale, mini e junior club, palestra, campi da calcetto, tennis, tiro con l’arco, beach volley, corsi sportivi collettivi, WI-FI gratuito in aree pubbliche, servizio di sicurezza 24H.

Chalet, glamping e camping a Barricata Holiday Village

Apertura Villaggio: dal 09.05.2024 prezzi a partire da € 120 ad alloggio (offerta valida fino al 17.05.2024);

Speciale minivacanza a giugno in mobilehome linea comfort con prezzi da 140 euro ad alloggio e soggiorno minimo di 2 notti e 3 notti in occasione del Ponte di Sant’Antonio (offerta valida dall’1 al 16 giugno);

Giugno a partire da 600 € alla settimana ad alloggio (valida dal 01.06.2024 al 30.06.2024) in mobilehome linea comfort

Camping passion, last minute due notti: piazzola ombreggiata, 2 persone incluse, a partire da 54 euro (offerta valida dal 09/05 al 30/09).

Le offerte comprendono l’utilizzo di tutti i servizi del villaggio: accesso al Parco Acquatico con piscine adatte anche ai più piccoli, idromassaggio, animazione diurna e serale, mini e junior club, palestra, campi da calcetto, tennis, tiro con l’arco, beach volley, corsi sportivi collettivi, WI-FI gratuito in aree pubbliche, servizio di sicurezza 24H.