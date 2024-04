In libreria “Come se tutto fosse un miracolo” di Daniel Lumera

Un potere accessibile a tutti per riconnetterci con il nostro stato naturale di salute, benessere e creatività. E’ questo il cammino a cui Daniel Lumera ci invita

Capita a tutti prima o poi. A un certo punto della nostra esistenza accade qualcosa e iniziamo a star male. Tutte le certezze crollano, ciò che prima aveva un senso, improvvisamente non lo ha più. Secondo la millenaria tradizione orientale ogni essere umano nasce come una ciotola integra, perfettamente in grado di contenere in sé bellezza e felicità. Con il tempo però, gli accadimenti fanno sì che nella ciotola si formino fessure più o meno profonde.

Così l’acqua che la fonte dell’esistenza riversa in noi viene dispersa. La buona notizia è che esiste un cammino che ci permette di riportare la ciotola all’integrità: il sentiero dei Patra. Una via semplice e delicata, fatta di presenza, cura, gentilezza. Un viaggio di scoperta per risvegliare il potere straordinario che è insito in ognuno di noi. Il potere di creare infiniti mondi, di trasformare il dolore, la crisi e le prove più dure, in un’esperienza di realizzazione e di amore.

Un potere accessibile a tutti per riconnetterci con il nostro stato naturale di salute, benessere e creatività. Ed è questo il cammino a cui Daniel Lumera ci invita, indicandoci, attraverso racconti, storie di vita ed esercizi, sei passi per vivere con leggerezza, gioia e felicità. Per riscoprire, nella semplicità e nella forza degli intramontabili insegnamenti, le chiavi per superare le crisi, far fiorire le nostre esistenze e vivere ogni giorno come fosse un miracolo.