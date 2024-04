“Il volto e l’anima. Indagine sul ritratto” su Rai 5 per Art Night

Il volto umano: la prima forma che si distingue, appena nati e la prima che si cerca di rappresentare al centro di Art Night stasera su Rai 5

Il volto umano: la prima forma che si distingue, appena nati. La prima che si cerca di rappresentare. Un soggetto che ha attraversato tutta la storia dell’arte occidentale. In tempi molto recenti, però, è stato però varcato un confine invisibile. Lo racconta “Art Night” in onda mercoledì 24 aprile alle 21.15 in prima visione su Rai 5 con Neri Marcorè. Uno studio recentissimo dell’Australian National University ha messo in luce come, nei ritratti fotografici, i volti prodotti dall’Intelligenza Artificiale siano ormai percepiti come più veri del vero. E’ la soglia di una nuova era? Anche nell’arte la rivoluzione è già iniziata. Il collettivo Obvious ha creato il primo ritratto creato con l’Intelligenza Artificiale battuto all’asta da Christie’s a più di 400.000 dollari e il ritratto è stato generato da un algoritmo che per produrlo ha analizzato circa 15.000 ritratti di varie epoche storiche.

“Siamo stati creati per guardarci l’un l’altro” scriveva Edgar Degas che, a Parigi, prendeva l’omnibus ogni giorno per potersi immergere quotidianamente in una folla di volti. E nel ritratto, ogni epoca ha espresso l’idea che l’uomo aveva di sé stesso. All’origine del ritratto moderno, nel senso della sua capacità introspettiva, c’è Leonardo Da Vinci, con i suoi studi di fisiognomica e la sua raccomandazione di rappresentare i moti dell’animo attraverso i tratti del volto.

Ma la geniale intuizione di Leonardo riecheggia anche nelle recenti ricerche delle neuroscienze, tra cui un’importantissima scoperta tutta italiana: quella dei neuroni specchio? Il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, ha scoperto che il cervello risponde alle emozioni che legge sul volto di un altro con delle configurazioni neuronali che non si limitano a “leggere” quelle emozioni ma, incredibilmente, le mimano, le riproducono.

Il racconto di “Art Night” – arricchito dagli interventi di numerosi studiosi ed esperti – indaga anche lo sviluppo della fisiognomica a partire dagli studi anticipatori di Leonardo al trattato cinquecentesco del Della Porta fino a Le Brun e agli sconfinamenti nello studio della follia e dell’antropologia criminale di Lombroso. Parallelamente, si seguirà la ricerca della verità nel ritratto a partire dal ‘400, dove un punto di partenza può essere individuato nei sorrisi eternizzati dell’Ignoto marinaio di Antonello da Messina e la sua più celebre controparte femminile. E non mancano – attraversando l’arte di Lorenzo Lotto, Rembrandt, Velasquez, Vermeer fino a Modigliani, Klimt, Schiele i surrealisti – aspetti legati alla psicanalisi e alla fotografia.