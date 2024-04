Diagnosi di tumore: gli esperti consigliano quattro vaccinazioni

I dati oggi disponibili dicono che sono ancora troppo pochi i pazienti che si vaccinano contro l’influenza, una malattia respiratoria stagionale spesso sottovalutata che colpisce ogni anno in Italia fino a 6 milioni di persone e ne uccide circa 6.000 solo nel nostro Paese. In chi sopravvive, l’influenza può lasciare strascichi importanti. Il vaccino oggi disponibile, aggiornato ogni anno, non contiene virus vivi, ma solo molecole (antigeni) presenti sulla superficie dei virus influenzali che circolano maggiormente. Tali antigeni sono in grado di stimolare una risposta immunitaria che potrà essere utile quando la persona incontrerà il virus. Anche se non sempre previene del tutto la malattia, il vaccino ne riduce fortemente la gravità e la durata: due vantaggi particolarmente importanti per persone con una salute precaria per il cancro.

Il vaccino viene somministrato con un’iniezione intramuscolare e conferisce una protezione inferiore nei pazienti oncologici rispetto alla popolazione generale. Anche per questa ragione è fondamentale che tutti coloro che possono entrare in contatto con i pazienti oncologici (familiari, caregiver, personale sanitario eccetera) si vaccinino, al fine di limitare la circolazione dei virus influenzali. Per quanto riguarda i tempi della somministrazione, gli esperti suggeriscono di programmare la vaccinazione 2 settimane prima dell’inizio delle terapie antitumorali e possibilmente non nei giorni immediatamente successivi alla fine del trattamento.