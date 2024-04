Dennis Cruz fa ballare al Bolgia di Bergamo

Mercoledì 24 aprile 2024, la notte prefestiva che precede il 25 aprile, il Bolgia di Bergamo si scatena con la tech-house del top dj producer spagnolo Dennis Cruz

Mercoledì 24 aprile 2024, la notte prefestiva che precede il 25 aprile, il Bolgia di Bergamo si scatena con la tech-house del top dj producer spagnolo Dennis Cruz. Si tratta di un’altra festa esplosiva per il tempio dell’elettronica sull’A4, ormai un riferimento internazionale.

Sono quasi 280mila i seguaci di Dennis Cruz su Instagram. Parliamo infatti di uno dei top dj più importanti della scena elettronica mondiale. Originario di Madrid, classe 1983, è alfiere di un suono da club sempre originale. Inizia a muovere i primi passi a 17 anni come sound engineer, a 20 collabora con artisti rock e hip hop. Il suo nome è ormai fisso nelle line-up di festival importanti, tra cui BPM o ADE. Moon Harbour, Defected, MUSE, DIRTYBIRD sono le etichette su cui fa uscire la sua musica. Su Solid Grooves Records, invece, ha appena pubblicato “Bonito”, cavalcata tra latin e tech-house con cui ha letteralmente invaso le piste di mezzo pianeta. Un po’ sulla scia di una super produzione come “Una Rumbita”, tra techno, house e suggestioni afro, pubblicata solo un anno fa ma ancora decisamente sul pezzo, anzi forse in anticipo, come sonorità, rispetto al momento musicale che viviamo oggi. Giramondo in console, dopo un top club come il Bolgia il 26 aprile è in Canada, allo Stereo di Montreal. Unknown7 e Mattia Caso chiudono il cerchio, col loro sound potente e futuristico, nella Club Room del Bolgia il 24 aprile. L’evento è in collaborazione con Momento Lab.

Al top club di Bergamo, il 24 aprile si balla anche nella Garden Room con i suoni del party Groovers. E nella Lab Room, dove va appunto in scena il party targato Momento Lab. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

L’appuntamento di mercoledì 24 aprile 2024 al Bolgia con Dennis Cruz è soltanto l’ennesimo di assoluto livello per questo top club. Qui si sono esibiti tra gli altri, top dj come Nico Moreno, I Hate Models, 999999999, Deborah De Luca, Joseph Capriati, klangkuenstler, Trym, Pawsa, Reinier Zonneveld, Stella Bossi, Ilario Alicante, Len Faki, Ellen Allien e Métaraph, Franchino o Fatima Hajji.

24/04 Dennis Cruz @ Bolgia – Bergamo

https://www.bolgia.it/denniscruz24/