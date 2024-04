Telepass aumento costi: tutti i dettagli e cambiamenti

A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, nel nostro Paese è disponibile il servizio di telepedaggio autostradale; si tratta di un sistema che consente di evitare, grazie a un trasponder che comunica con un lettore sistemato in alcuni caselli autostradali dedicati, di pagare automaticamente il pedaggio autostradale evitando di fermarsi e fare la coda per pagare (è sufficiente rallentare quando si attraversa il casello per dare modo al trasponder di scambiare l’informazione con il reader).

Per più di trent’anni, il telepedaggio è stato gestito da Telepass e sono moltissimi gli automobilisti che hanno sottoscritto uno dei piani di telepedaggio proposti da tale gestore. Oggi sono entrati nel settore anche altri operatori come per esempio UnipolMove, servizio del brand UnipolSai, tramite la sua controllata UnipolTech.

Per quanto riguarda Telepass, si deve dare conto che, come riportato da molti media, ci sarà un aumento dei costi del servizio a partire dal 1° luglio 2024. Vista la diffusione del telepedaggio, analizziamo brevemente i dettagli della questione.

2. Telepass: come aumentano i costi del servizio?

Telepass ha deciso di effettuare alcuni cambiamenti ai propri servizi proponendo nuovi piani o variando quelli esistenti; oltre al telepedaggio lo storico gestore offrirà un ampliamento di alcuni servizi di mobilità.

I vari cambiamenti determineranno un aumento dei costi di gestione che hanno indotto la società ad aumenti delle tariffe dei piani. Di seguito i dettagli relativi ai piani Base, Easy, Plus e Pay per Use.

Piano Base : dal primo luglio si passerà dagli attuali 1,83 euro mensili a 3,90 euro al mese .

: dal primo luglio si passerà . Piano Easy : si passerà da 2,50 euro al mese a 4,64 euro mensili .

: si passerà . Piano Telepass Plus sottoscritto prima del 15 aprile 2024: da 3 a 5,14 euro mensili

sottoscritto prima del 15 aprile 2024: Piano Telepass Plus sottoscritto dopo il 14 aprile 2024: da 3 a 4,90 euro mensili

sottoscritto dopo il 14 aprile 2024: Piano Telepass Pay per Use: piano a consumo che prevede attualmente 2,50 euro nei mesi in cui si utilizza il dispositivo; dal primo luglio si pagherà 1 euro per giorno di utilizzo; questo piano prevede un costo di attivazione di 10 euro.

Se a causa dell’aumento dei prezzi l’utente vuole recedere dal contratto può farlo gratuitamente; l’aumento dei prezzi infatti è una modifica unilaterale dei termini contrattuali e in questi casi la legge prevede che si possa recedere senza pagamento di costi o qualsivoglia penale.

3. Cosa si può fare per evitare l’aumento?

Un modo per evitare gli aumenti delle tariffe di telepedaggio è quello di disdire il contratto con Telepass e stipularne uno nuovo con un competitor che risulti maggiormente conveniente.

Una possibilità è per esempio il citato servizio UnipolMove, tecnicamente analogo a Telepass. Fino al 7 maggio 2024, salvo proroghe, per il piano Base sarà in corso una promozione per i nuovi clienti.

I piani consumer proposti dal servizio UnipolMove sono due: Base e Pay Per Use.

Il piano Base, ora in promozione, ha un canone zero per 12 mesi dopodiché saranno addebitati 1,50 euro mensili per un dispositivo; se si vuole un secondo dispositivo, associato allo stesso contratto, questo costerà 1 euro al mese.

Il piano Pay per Use, invece, prevede un addebito di 0,50 euro al giorno, nel giorno di utilizzo, che scatta al primo passaggio al casello autostradale e che copre fino alle 23:59 dello stesso giorno. L’attivazione del piano ha un costo una tantum di 10 euro.