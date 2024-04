Selene Calloni Williams in libreria con “Digiuno Immaginale”

Il nuovo libro di Selene Calloni Williams “Digiuno Immaginale” tratta del nostro rapporto con l’alimentazione da un punto di vista di percorso spirituale e dell’anima

Un nuovo e potente percorso di meditazione attraverso il cibo. 9 tappe per ritrovare la consapevolezza del nutrirsi in modo davvero sano e naturale.

Mai come ora, nella società contemporanea, il cibo, le diete, il controllo del peso sono al centro della nostra attenzione. Spesso in un clima di esasperato salutismo, ci vengono propinati piani alimentari di tutti i generi, apparentemente diversi tra di loro, ma che il più delle volte portano alle stesse conclusioni: frustrazione, delusione, senso di colpa.

Questo perché alla base di tali diete sta una visione materialistica e parziale dell’essere umano, secondo la quale l’organismo obbedisce a leggi di causa ed effetto meccanicistiche, e il cibo che lo nutre è mera sostanza fisico-chimica.

In “Digiuno Immaginale”, in uscita il 12 marzo 2024 con Piemme, Selene Calloni Williams propone invece la possibilità di comprenderci a 360°, di ritrovare consapevolezza e senso nell’atto del cibarci, in un originale e unico percorso di 9 tappe in 9 giorni, da lei ideato e ispirato agli antichi rituali greci della scuola filosofica pitagorica.

L’alternanza di pratiche meditative e racconti mitologici scandisce i ritmi quotidiani di una dieta alimentare macrobiotica basata sui principi della naturopatia, e integrata dal digiuno progressivo, programmato e consapevole.

«NUTRIRE SEMPRE E SOLO IL CORPO NON È SUFFICIENTE:

DEVI NUTRIRE ANCHE L’ANIMA PER SENTIRTI VERAMENTE SAZIO.» Selene Calloni Williams

Durante un vero e proprio viaggio meditativo dell’anima, il digiuno diventa uno strumento fondamentale non solo per ritrovare benessere psicologico e fisico, ma anche per riappropriarci dell’armonia con noi stessi e il mondo che ci circonda; con il cibo e quindi con la natura. Cucinare, mangiare e digiunare in modo consapevole diventano strumenti per imparare a nutrire l’anima, prima del corpo, in quell’unico e fondamentale atto che ci farà sentire finalmente sazi.