Samuele Cara online con il videoclip di “Non ce la faccio più”

Nel videoclip è diretto da Andrea Di Nunzio al Mentelocale di Palestrina il protagonista è lo stesso Samuele Cara che canta le sue inquietudini nella sua solitudine. “Non ce la faccio più” è una ballata pop strappalacrime ed emozionante , con un titolo/slogan generazionale e una frase potente, ma allo stesso tempo “disperata”, come se fosse un grido d’aiuto . In “Non ce la faccio più” Samuele cerca di tirare fuori “di pancia” tutte le sofferenze che sta passando, tra queste una degna di nota è proprio la solitudine, un argomento che delinea perfettamente l’angoscia e l’inquietudine dei nostri giorni.

Testo e musica di: Samuele CaraProdotto da: Andrea di NunzioRegistrato mixato e masterizzato presso: NMG Recording StudioVideo da un’idea di Samuele Cara e Andrea Di Nunzio.Regia e montaggio di Andrea Di Nunzio.Si ringrazia per la disponibilità il Mentelocale di Palestrina.Etichetta: McFly DischiDistributore: Ingrooves

CHI È SAMUELE CARA?

Sono Samuele, sono nato a Palestrina il 21/10/1997, cresciuto in un paese di 800 abitanti in provincia di Roma ho assorbito influenze pop e cantautorali che vengono anche dalle esperienze che faccio giornalmente, vivendo in un paese piccolo tendo ad isolarmi, infatti elogio sempre la solitudine e la canto in quasi tutte le canzoni. La potenza della provincia è questa, ti toglie molto, ma mentalmente ti eleva.

Samuele Cara nasce a Palestrina (RM) il 21/10/1997. Inizia ad interessarsi alla musica all’età di 13 anni, nel suo background musicale ci sono Rino Gaetano, Beatles e Oasis. Nel 2018 pubblica i due singoli “L’amore eccetera” e “Voglio Te”. Nel 2020 arrivano i brani “Un posto lontano” e “Vertigini”. Nel 2021 esce “Mordimi la schiena”. Nel 2022 pubblica “Jennifer”, “A noi sta bene così” e “Nuvole”. Il 2023 esce il suo primo EP “Soft”. Cantautore pop, fa del suo repertorio ballate struggenti e canzoni autoironiche, tocca argomenti profondi come la disperazione, la depressione e la solitudine.

Forte personalità cupa e allo stesso tempo intraprendente, cresciuto in un piccolo paese di 800 anime in provincia di Roma, ha un solo ed unico obiettivo, fare parte della storia della musica italiana.