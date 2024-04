Previsioni meteo 23 aprile 2024: tempo instabile anche al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 23 aprile 2024: Italia nella morsa del maltempo. Piogge lungo tutto lo Stivale e neve in montagna

La settimana che porta alla Festa della Liberazione e al lungo ponte del Primo Maggio si è aperta con condizioni meteo instabili sul Centro-Nord. La giornata di oggi non farà eccezione poiché avremo ancora piogge lungo tutta la nostra Penisola, specie nelle ore pomeridiane, con neve in montagna a quote medio-basse. Per la giornata di domani è atteso un parziale miglioramento, anche se le precipitazioni a carattere sparso potranno bagnare gran parte delle nostre regioni. Anche la Festa della Liberazione potrebbe vedere tempo instabile e clima ancora piuttosto freddo. Resta infatti attivo tra Europa e Mediterraneo una vasta struttura depressionaria colma di aria fredda in quota.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 23 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni con nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse soprattutto su Abruzzo e Lazio. Al pomeriggio fenomeni in graduale esaurimento e ampie schiarite su Marche, Umbria e Toscana. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve oltre i 900-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni diffusi, localmente anche intensi. In serata e nottata ancora piogge ma in graduale esaurimento. Neve oltre i 1000-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .