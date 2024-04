Online “Stavo bene”, la nuova canzone di Alfonso Cheng

“STAVO BENE” è il nuovo singolo di Alfonso Cheng, in rotazione radiofonica e online in streaming per .Belva e Manita Dischi

Una citazione e un omaggio ai FINE BEFORE YOU CAME (il cui nome, tradotto in dall’inglese significa “Stavo bene prima che arrivassi”).

Il brano vede la collaborazione di Alberi Alti aka Dave Leale: i due artisti fondono le loro idee insieme per dare vita a un sound ibrido, tra post-punk, break-core, hyper lo-fi con sfumature 8bit.

«Ci piacciono molto i FBYC ed è per questo che abbiamo scritto questo pezzo pensando a loro» (Cheng e Alberi Alti)

Il singolo anticipa il nuovo album di Alfonso Cheng. Un crogiolo postmoderno di citazioni musicali e culturali che arrivano dagli anni 90, ma che non sono mai uguali alla sorgente. Il racconto personalissimo e originale che l’autore fa della sua terra.

ALFONSO CHENG – BIOGRAFIA

Alfonso Cheng, bedroom music maker classe 1990 made in Nocera Inf. (SA) // Campania // Italia // Sagittario.

Dopo aver compiuto 16 anni inizia a suonare in svariati gruppi, facendo tour italiani su e giù per lo Stivale.

Nel Febbraio 2022 esce l’album “Buvari 1990” per Badbird Independent, registrato in totale isolamento durante il primo lockdown e dopo aver preso il Covid nel giorno del suo 30° compleanno (le uniche cose che ha usato per registrare e produrre sono: chitarra, basso, pc, scheda audio, microfono, vari synth analogici e pianola Casio senza uscite jack).

Il 14 ottobre 2022 esce un nuovo singolo, “Piccola miss” (feat. Supernino) per l’etichetta bolognese Manita Dischi. Seguiranno altri tre singoli: “Fuoco cammina con me”, “Fino a Pagani” e “Amore/Rumore” feat. Moci. Il 20 ottobre 2023 esce “Nocera by night” feat. Visconti.