Notte di festa a Milano: l’Inter è campione d’Italia

L’Inter conquista la seconda stella: campione d’Italia nel derby. Le reti di Acerbi e Thuram nella stracittadina consegnano il tricolore ai nerazzurri

Scudetto al primo colpo. Inter campione d’Italia. Per la 20esima volta. Al primo match point i nerazzurri si sono presi la seconda stella festeggiando in faccia al Milan, proprio come sognavano i tifosi, in un derby che sarà storia.

E’ finita 2-1, con tanto di rissa, gomitate ed espulsioni negli ultimi minuti, e a mettere la firma sui gol che hanno ufficializzato un verdetto già scritto sono stati Acerbi e Thuram (di Tomori la rete dei rossoneri). Per la squadra di Simone Inzaghi (al suo primo tricolore da allenatore) 17 punti di vantaggio proprio sul Milan secondo in classifica a 5 giornate dalla fine. Inter vincente (per la sesta volta di fila nella stracittadina) e ora irraggiungibile anche per l’aritmetica. Via alla festa.

La Milano nerazzurra si riversa in strada: è festa grande

Tifosi dell’Inter in delirio a Milano. Al fischio finale del derby, che ha dato ai nerazzurri lo scudetto, è partita la festa. In campo e in città. La Curva Nord, cuore dei sostenitori della squadra di Simone Inzaghi, ha organizzato un corteo che da piazza Cairoli arriverà al Duomo tra cori, bandiere, trombette e fumogeni. In migliaia intanto sono già in strada. Chiusa proprio la stazione ‘Duomo’ della metropolitana fino a domani mattina. Niente pullman scoperto però per la squadra: il giro di Milano, anche a causa del maltempo, è stato rinviato a martedì.

PIAZZA DUOMO: È QUI LA FESTA

Sono migliaia i tifosi dell’Inter che si sono riversati nel luogo più iconico della città per celebrare tutti insieme lo scudetto numero 20 conquistato aritmeticamente dalla squadra di Simone Inzaghi, oltretutto battendo il Milan nel derby.

I fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo buio di una notte piovosa e fredda che non ha fermato però la voglia di festeggiare. Caroselli di auto e motorini, botti, e poi cori e tante, tantissime maglie e bandiere nerazzurre. Qualcuna con la scritta ‘Campioni d’Italia’. Un delirio.