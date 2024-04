Kongsberg Defence & Aerospace fornirà sorveglianza marittima alla Norvegia

Kongsberg Defence & Aerospace si è aggiudicata un contratto per conto del governo norvegese per la fornitura di dati satellitari di sorveglianza marittima

Kongsberg Defence & Aerospace si è aggiudicata un contratto dal Norwegian Intelligence Service (NIS) per conto del governo norvegese per la fornitura di dati satellitari di sorveglianza marittima per coprire le aree di interesse norvegesi.

Il NIS ha la responsabilità generale delle operazioni spaziali e dello sviluppo delle forze armate norvegesi. I dati saranno utilizzati dalle forze armate norvegesi, nonché da altre istituzioni governative norvegesi coinvolte nella sicurezza marittima come l’amministrazione costiera, la direzione della pesca e le dogane norvegesi. Il contratto copre cinque anni di servizio a partire dal 2025, quando i satelliti saranno lanciati e operativi. Il valore del contratto non è reso noto.

I tre satelliti saranno prodotti da Kongsberg NanoAvionics e dotati di ricevitori AIS (Automatic Identification System) e sistemi di rilevamento, forniti da Kongsberg Discovery.

I satelliti saranno di proprietà di KONGSBERG e gestiti da Kongsberg Satellite Services (KSAT), che utilizzerà la sua rete internazionale di stazioni di download per fornire dati di sorveglianza ad alta frequenza e bassa latenza sia per il governo norvegese che per i clienti internazionali.

La costellazione di satelliti, denominata N3X, è la prima di una serie di satelliti che KONGSBERG prevede di costruire e gestire, ottimizzati per fornire i migliori set di dati possibili per gli utenti. I satelliti avranno capacità in eccesso al di fuori delle aree di interesse norvegesi che saranno disponibili per gli utenti internazionali.