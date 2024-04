Indonesia: turista cinese cade nel cratere del Kawah Ijen, il vulcano blu

Tragedia in Indonesia: una turista cinese è precipitata per oltre 70 metri nel cratere del vulcano Kawah Ijen dopo essere scivolata per scattare una foto

Una turista cinese è morta dopo essere precipitata per oltre 70 metri nel cratere di un vulcano attivo. L’incidente è accaduto in Indonesia lo scorso 20 aprile, nel complesso vulcanico di Kawah Ijen. Come riportano le autorità cinesi, la vittima è una 31enne di nome Huang Lihong. La donna e il marito partecipavano ad una visita guidata a Ijen quando, dopo essersi messa in posa per una foto vicino al cratere, è scivolata e precipitata nella bocca del vulcano. Secondo le autorità, i soccorritori hanno impiegato circa due ore per recuperare il suo corpo. Il complesso vulcanico Ijen è molto popolare e attira migliaia di turisti ogni anno per il fenomeno delle fiamme blu.

L’INCIDENTE

Secondo le ricostruzioni, Huang Lihong e il marito Zhang Yong hanno partecipato ad un’escursione a Ijien all’alba per ammirare il fenomeno delle fiamme blu del vulcano. La guida turistica ha raccontato alle autorità che Lihong aveva tenuto inizialmente una distanza di sicurezza dal bordo del cratere. Ma per mettersi in posa per l’ultima foto, ha fatto un passo all’indietro ed è inciampata nella sua lunga gonna, cadendo nella bocca del vulcano.

IL VULCANO IJEN

Il complesso vulcanico Ijen è un gruppo di vulcani situati nella parte orientale di Giava, Indonesia. È noto per un particolare fenomeno naturale: a causa dei gas di zolfo, fuoriescono dalle fessure fiamme di colore blu, che possono raggiungere un’altezza anche di 5 metri.