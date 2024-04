I Jolly Rox tornano con il brano “Shake it all”

“Shake it all”, il nuovo singolo dei Jolly Rox disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, arriva con una carica esplosiva!

I Jolly Rox stanno per scuotere il panorama musicale con il loro ultimo singolo, “Shake it All”, il primo pubblicato sotto l’etichetta Sorry Mom!.

La traccia, dalle sonorità che richiamano l’energia e l’audacia del Glam Metal, promette di conquistare gli ascoltatori con la sua potente fusione di elettronica graffiante, riffing travolgenti e melodie coinvolgenti.

Il titolo stesso, “Shake it All”, anticipa il contenuto esplosivo della canzone.

La traccia racconta di chi non sopporta più il pensiero collettivo fatto di politically correct, fino a tirare fuori il proprio lato intollerante. Il testo, intriso di immagini di potenza e forza interiore, invita a smetterla di sopportare quello che è il male maggiore, l’idiozia collettiva, e abbattere la paura di rispondere a tono a chi che sia.

Con “Shake it All”, i Jolly Rox danno un’esperienza musicale che va oltre il semplice ascolto, trasmettendo un messaggio di emancipazione e empowerment che risuonerà nei cuori di chiunque si senta pronto a scuotere le fondamenta della propria esistenza.

Shake it All è un inno alla libertà e alla potenza interiore, pronto a far vibrare le anime.

I Jolly Rox, nascono a Firenze nel 2005. Il genere di esordio è un glam metal, dall’anima a tratti oscura che sa rapire l’ascoltatore e coinvolgere con la suadente voce di Zalla, il riffing potente delle chitarre e una sezione ritmica impressionante.

Nel 2009 esce il loro primo album “Welcome To My Twisted Room” pubblicato da tre diverse etichette discografiche. Il secondo lavoro è l’EP “Jack And The Magic Bean” del 2013 che li porta ad avere numerosissimi passaggi radio in Europa, USA e soprattutto Sud America.

Nel 2017 il nuovo EP “Dreamers’ Paradise”, con la label “Hurrikan Blitz” di Andrea de Paoli, storico tastierista dei Labyrinth, che li porta in tour in Italia, Germania e Russia ed è coadiuvato da due videoclip che vanno ad aggiungersi alla numerosa videografia della band.

Nel 2018 l’arrivo alla batteria di Joe La Grotta garantisce alla band un ulteriore salto di qualità sia a livello tecnico sia come solidità ritmica.

La pandemia costringe anche i Jolly Rox ad uno stop forzato che viene sfruttato per riorganizzare le idee, trovare una line up stabile e dedicarsi all’esplorazione di nuove sonorità elettroniche che tramite la collaborazione del noto produttore Lorenzo Piscopo hanno portato alla realizzazione nuovi brani con un layering sonoro di grande qualità e profondità.

Nel 2023 la formazione viene arricchita dall’ ingresso del bassista Captain Keep (Claudio Garombo) che con un approccio solido ma melodico alle linee di basso ed una notevole presenza scenica dal vivo porta nuova energia. Sempre nello stesso anno all’organico stabile dei Jolly Rox si aggiunge Erika Falcone che in veste di social media manager e internal manager della band, aiuta l’organizzazione del gruppo e ne cura l’immagine.

Nel 2024 la band firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “Shake it All”.

Nel corso della carriera i Jolly Rox oltre a calcare numerosissimi palchi, partecipano al programma “sala prove” su Rock TV ed aprono concerti per Wednesday 13, Britny Fox, Bulletboys, Pretty Boy Floyd e Erocktica.

La band è oggi composta da: Joey Zalla, Captain Keep e Joe La Grotta.