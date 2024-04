Elezioni regionali in Basilicata: fa festa il centrodestra con Vito Bardi

Elezioni in Basilicata: il governatore Vito Bardi confermato alla guida della Regione. Vittoria netta del centrodestra con oltre il 55% dei consensi

Non è necessario attendere la fine dello spoglio per decretare il vincitore delle elezioni in Basilicata. L’indicazione ormai è chiara: Vito Bardi è confermato alla guida della Regione. A darne l’annuncio è lo stesso vincitore: “In attesa di un dato più vicino a quello definitivo – scrive sui social – , si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. È una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il presidente di tutti”. “Dedico a tutti i lucani questa vittoria. L’affluenza ha sicuramente penalizzato il centrosinistra, che ne è anche in parte la causa: gli elettori hanno sanzionato lo spettacolo triste che la sinistra ha messo in campo negli ultimi mesi. Hanno perso perché loro parlavano di Bardi mentre noi della Basilicata“, continua Bardi. “È stato un grande successo della nostra coalizione – aggiunge il governatore lucano -, voglio ringraziare i leader nazionali del centrodestra, di Italia Viva e di Azione, tutti i candidati, i militanti e i volontari che si sono impegnati senza riserve in questa campagna elettorale. Rivolgo un saluto a Piero Marrese ed Eustacchio Folia con cui mi sono confrontato. Adesso di nuovo al lavoro per programmare le priorità dei prossimi 5 anni insieme a tutte le forze politiche della coalizione”.

MELONI: “GRAZIE A TUTTI I CITTADINI, AUGURI A BARDI”

Anche la premier Giorgia Meloni esulta: “Vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione in Basilicata, con Vito Bardi riconfermato Presidente della Regione – scrive su X -. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno”. “I miei auguri di buon lavoro a Vito Bardi, alla giunta che si insedierà e ai consiglieri eletti. Avanti con impegno e determinazione”, conclude Meloni.

SALVINI: “VITTORIA SCHIACCIANTE DEL CENTRODESTRA”

Sulla stessa lunghezza d’onda il vicepremier Matteo Salvini, sempre sui social: “Vittoria schiacciante del centrodestra anche in Basilicata, come sempre unito e compatto, con la conferma del presidente Bardi. Ma non temete, se ne parlerà poco: certi giornali vivono e strepitano nella loro ‘bolla’ sinistra, poi però i cittadini votano altro”.

BARDI SOPRA IL 55%, AZIONE E IV TRAINANO CENTRODESTRA

Una vittoria schiacciante. A spoglio ancora in corso, i voti raccolti dal candidato del centrodestra sono il 56,1%, mentre Piero Marrese del centrosinistra si attesta sul 42,68%. Appena l’1,22% delle preferenze vanno a Eustachio Follia del movimento Volt. “Ha vinto il buon governo, hanno vinto i lucani”, il commento di Bardi, che ha parlato anche di una “vittoria chiara della coalizione”. La premier Giorgia Meloni ha voluto ringraziare “di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche”. Congratulazioni a Bardi anche da Antonio Tajani, che su X scrive: “Ha vinto il candidato di Forza Italia”. Il primo partito è Fratelli d’Italia, forte di un 16,45%. Bene anche Forza Italia (12,55). La Lega, invece, con il 7,83% delle preferenze, si attesta su percentuali vicine a quelle di Azione (7,73%) e Orgoglio lucano (7,42%), lista con candidati espressione di Italia Viva. Infine, La Vera Basilicata e Udc-Dc-Popolari uniti si attestano, rispettivamente, sul 2,48 e 2,33%. Il Pd è il secondo partito. Sono il 14,76% i voti raccolti dai dem, seguiti, nella coalizione di centrosinistra, da Basilicata casa comune (11%), Movimento 5 stelle (7,54%), Avs-Psi-La Basilicata possibile (5,65%) e Basilicata Unita (3,13%).

MENO DI UN ELETTORE SU DUE ALLE URNE: AFFLUENZA AL 49,8%

In Basilicata meno di un elettore su due si è recato alle urne in occasione delle elezioni regionali. Alla chiusura dei seggi, alle 15 di oggi, il dato finale sull’affluenza è del 49,8%. L’affluenza è in calo rispetto alla tornata elettorale del 2019 quando, in un’elezione che si era svolta in una sola giornata (domenica 24 marzo 2019), aveva votato il 53,52% degli aventi diritto. Lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi nelle 682 sezioni dislocate tra le province di Potenza e Matera. I candidati alla carica di presidente della Regione Basilicata erano il governatore uscente Vito Bardi (Lega, Fratelli d’Italia, La vera Basilicata, Orgoglio lucano, Azione con Calenda, Unione di centro – Democrazia cristiana – Popolari uniti e Forza Italia), Piero Marrese (Movimento 5 stelle, Basilicata casa comune, Basilicata unita, Alleanza Verdi-Sinistra – Psi – La Basilicata Possibile e Partito democratico) ed Eustachio Follia (Volt).

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).