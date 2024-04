Dachser acquisisce maggioranza della divisione con Fercam Italia

Il gruppo tedesco ha acquisito l’80% della Joint venture DACHSER & FERCAM Italia, perfezionando così l’acquisizione della maggioranza

DACHSER ha acquisito l’80% della Joint venture DACHSER & FERCAM Italia, perfezionando così l’acquisizione della maggioranza delle divisioni Distribution e Logistics della società di trasporti e logistica FERCAM.

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea dell’acquisizione del controllo di DACHSER & FERCAM Italia S.r.l. da parte della tedesca DACHSER, nel novembre 2023, FERCAM ha iniziato il carve out, ovvero la separazione dei settori Distribution e Logistics con quasi 1.000 dipendenti e 43 filiali in Italia, per costituire un’azienda operativa indipendente, attiva nel settore della distribuzione e logistica in Italia. Con l’inizio dell’anno la Joint venture DACHSER & FERCAM Italia ha avviato la sua attività. Il 28 marzo 2024 DACHSER ha siglato il suo ingresso nonché l’acquisizione della maggioranza della nuova società, mentre FERCAM S.p.A. manterrà il 20% delle azioni della neocostituita Joint venture.

Sono esclusi da questa operazione, rimanendo controllati al 100% dal Gruppo FERCAM, i settori FERCAM Transport (trasporto nazionale e internazionale su gomma e su rotaia), FERCAM Air & Ocean e FERCAM Special Services (Logistica dell’arte, mostre e fiere, servizi di trasloco e relocation pubblici e privati, nonché servizi di archiviazione e gestione documentale), come pure tutte le controllate estere dell’azienda altoatesina.

“Continuare le nostre attività di distribuzione, groupage nazionale e internazionale nonché logistica sotto l’egida della rete DACHSER è la decisione più coerente per garantire uno sviluppo positivo e una crescita futura di questo settore in Italia e in Europa”, afferma Hannes Baumgartner, AD di FERCAM. “La nostra ventennale collaborazione, caratterizzata da rispetto e fiducia reciproca, è la conferma che FERCAM e DACHSER, due aziende a gestione familiare, pianificano a lungo termine condividendo gli stessi valori. Ciò ha anche agevolato e facilitato a tutti i livelli la costituzione della nuova Joint Venture DACHSER & FERCAM Italia”.