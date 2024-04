Case farmaceutiche: Abbvie acquisisce la biotech Landos

Abbvie sta ulteriormente espandendo la sua pipeline di farmaci per le malattie infiammatorie, annunciando un accordo per l’acquisizione della società biotech Landos

Abbvie sta ulteriormente espandendo la sua pipeline di farmaci per le malattie infiammatorie, annunciando un accordo per l’acquisizione della società biotech Landos Biopharma.



Secondo l’accordo, Abbvie acquisterà Landos per 20,42 dollari per azione, pari a circa 138 milioni di dollari. Abbvie ha inoltre accettato di pagare un cosiddetto diritto di valore contingente del valore di 11,14 dollari per azione, o altri 75 milioni di dollari, se verranno raggiunte determinate pietre miliari. Il prezzo anticipato rappresenta un premio di circa il 155% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì delle azioni Landos. L’accordo con Landos dovrebbe concludersi nel secondo trimestre.

Landos sta attualmente conducendo una sperimentazione di Fase II nella colite ulcerosa col suo farmaco principale, denominato NX-13. Abbvie è anche interessata al potenziale di NX-13 nella malattia di Crohn.

Landos porta in dote ad AbbVie un farmaco sperimentale per l’IBD che funziona in modo diverso da quelli acquisiti o concessi in licenza da Roche, Sanofi e MSD. Il candidato dell’azienda, noto per ora con la sigla NX-13, ha mostrato alcuni segnali positivi nei test iniziali e ha come bersaglio una via cellulare nota come NLRX1. NX-13, un agonista orale NLRX1 (membro della famiglia dei recettori NOD-like), first in class, con un meccanismo d’azione bimodale, che è antinfiammatorio e facilita la riparazione epiteliale.

Uno studio di fase 2, denominato NEXUS, sta attualmente arruolando partecipanti negli Stati Uniti e in Europa.

“Con questa acquisizione intendiamo far progredire lo sviluppo clinico di NX-13, un prodotto orale differenziato, primo nella sua categoria, che ha il potenziale per fare la differenza nella vita delle persone affette da colite ulcerosa e malattia di Crohn”, ha dichiarato Roopal Thakkar, senior vice president, chief medical officer, global therapeutics, AbbVie.

“Questo annuncio testimonia il talento del team di Landos e il suo impegno nella nostra missione di creare trattamenti orali in grado di colmare una lacuna terapeutica”, ha dichiarato Gregory Oakes, presidente e amministratore delegato di Landos. “NX-13 e il suo MOA bimodale hanno il potenziale per fornire un nuovo approccio al trattamento della colite ulcerosa e della malattia di Crohn. Grazie alla leadership nell’area terapeutica e all’esperienza nello sviluppo globale, AbbVie è l’azienda giusta per far progredire ulteriormente NX-13”.

AbbVie ha messo a segno una serie di acquisizioni per rafforzare la sua pipeline di farmaci per contrastare la concorrenza al suo farmaco più venduto, Humira. Oltre a Humira, che dopo la scadenza brevettuale ha iniziato un inesorabile declino, AbbVie ha due farmaci di successo in grado di trattare le varie forme di IBD: Rinvoq, approvato per la colite ulcerosa e il Crohn, e Skyrizi, approvato per la colite ulcerosa. A differenza delle recenti operazioni multimiliardarie per Cerevel Therapeutics e ImmunoGen, il progetto di acquisizione di Landos è di modeste dimensioni ma è in linea con le recenti tendenze che favoriscono gli sviluppatori di nuovi farmaci per le patologie immunitarie.

I nuovi meccanismi d’azione e gli ottimi risultati degli studi clinici hanno attirato grandi aziende farmaceutiche come Roche, che ha pagato 7,1 miliardi di dollari per acquisire un farmaco per le malattie infiammatorie dell’intestino. Anche Sanofi e MSD hanno concluso importanti accordi per la cura delle IBD, mentre Takeda ha speso miliardi per un promettente farmaco contro la psoriasi. Anche le startup che si dedicano alla ricerca sulle malattie immunitarie stanno attirando l’attenzione degli investitori. Proprio la settimana scorsa, Mirador Therapeutics ha lanciato il più grande finanziamento privato dell’anno.

Sostenuta da Xontogeny, Landos Biopharma è stata lanciata nel 2017 e successivamente ha raccolto 100 milioni di dollari in un’offerta pubblica iniziale che ha valutato le azioni a 16 dollari l’una. Da allora le azioni sono diminuite e valevano 8 dollari l’una prima dell’apertura del mercato, quando sono risalite fino a superare i 21 dollari.