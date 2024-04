6 Vantaggi Dell’olio Di CBD Per Il Mondo Del Fitness

Quello del fitness è un mondo che non conosce stop e che continua, da decenni a questa parte, a rinnovarsi con un elevato grado di consapevolezza. Questo perché, con la nascita dei social network e con la progressiva importanza della propria immagine personale, il fitness ha visto un ulteriore potenziamento dal punto di vista mediatico, diventando uno dei tanti stili di vita mainstream che al giorno d’oggi regolano l’esistenza di tantissime persone.

Questo è stato sinonimo di una rinnovata ondata di interesse per l’argomento da parte di persone diverse e lontane tra di loro, con tanti soldi che hanno iniziato a circolare e tanti investimenti che hanno portato a sperimentazioni e/o fallimenti. Tra le cose che vanno per la maggiore per i loro effetti positivi è impossibile non citare l’olio di CBD: un prodotto semplice e piuttosto popolare per chi fa attività sportiva.

Che Cos’è Il CBD

Col termine CBD si intende il cannabidiolo, un principio attivo presente in tanti vegetali (tra cui anche la cannabis) e che sta venendo sperimentato in molteplici forme nella modernità. Le motivazioni per cui questo tipo di principio attivo sta diventando molto popolare sono da ricollegare a una pluralità di fattori tra cui figura anche la semplicità di utilizzo: l’olio al CBD, infatti, può essere assunto in tante forme: dal cibo all’assunzione topica, senza dimenticare l’utilizzo dell’olio all’interno di strumenti come il vaporizzatore per erba .

Quali sono però i vantaggi che questo tipo di prodotto porta all’interno della vita di una persona che si interessa al fitness? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Può Alleviare Il Dolore

Uno dei benefici più noti del CBD è la sua grande capacità di alleviare il dolore riducendo, poi, l’infiammazione all’interno del corpo umano. Se in generale questa caratteristica è molto desiderata nella vita quotidiana, chi fa sport è ancora più interessato.

Questo perché fare sport implica la ripetizione di tutta una serie di movimenti che possono provocare infiammazioni e/o dolori; attraverso l’olio al CBD è possibile mediare questi sintomi fastidiosi migliorando la propria qualità della vita.

L’olio al CBD, quindi, permette di gestire in maniera intelligente i dolori del post-allenamento, aiutando il corpo a moderare la risposta all’infiammazione e promuovendo una guarigione più rapida.

Accorcia I Tempi Di Recupero

Nel mondo dello sport poter accorciare il tempo di recupero da un infortunio all’altro è di fondamentale importanza; nel mondo dei professionisti, infatti, i momenti di stop solitamente equivalgono a momenti che portano a minori ricavi: una situazione che, chiaramente, non è piacevole tanto per lo sportivo quanto per il business che questo rappresenta. Il CBD, andando a migliorare la qualità del sonno, a contenere il dolore e a dissipare le infiammazioni, riesce perfettamente a incastrarsi tra questi elementi diventando uno strumento molto potente per l’ottimizzazione dei tempi.

Riduce Ansia E Stress

Le prestazioni sportive di un atleta dipendono da una moltitudine di fattori tra cui non possiamo non citare lo stress e l’ ansia ; per molti, infatti, la questione “mentale” è di fondamentale importanza ed è direttamente collegata alla capacità di un atleta di eseguire i movimenti con il giusto slancio e il giusto mindset.

Il CBD ha delle innate proprietà calmanti che permettono a una persona di gestire al meglio lo stress e l’ansia legati agli allenamenti e alle competizioni, migliorando quindi l’approccio mentale nei confronti dell’attività fisica e portando, nel migliore dei casi, a un miglioramento delle prestazioni.

Aiuta Il Sistema Immunitario

Dove non arrivano gli infortuni classici arrivano le malattie e in questo caso avere un sistema immunitario che sia in grado di fronteggiare le minacce dell’allenarsi tutti i giorni può essere davvero importante.

In questo caso basti sapere che le ricerche scientifiche hanno dimostrato come il CBD sia in grado di rendere più efficiente il sistema immunitario, aiutando il corpo a combattere batteri e virus; il risultato finale, quindi, è un minore numero di giorni di malattia: quello che serve per non interrompere la routine di allenamento.

Migliora La Qualità Del Sonno

Poiché come esseri umani passiamo la maggior parte del tempo a dormire , avere un sonno di buona qualità è di fondamentale importanza per stare bene. Il CBD, in tal senso, è una vera e propria manna dal cielo perché permette di migliorare sensibilmente la propria qualità del sonno aiutando a regolare il ciclo sonno veglia e rendendo l’addormentamento più veloce. Questo significa che chi si allena si può riposare più facilmente e lo può fare meglio, cosa di fondamentale importanza.

Può Migliorare La Resistenza

Il cannabidiolo quando assorbito dal corpo permette di sentire meno la fatica; questo per chi fa sport è molto importante poiché permette di mantenere un ritmo costante per una maggior quantità di tempo durante l’esecuzione dell’esercizio. Negli sport di resistenza questa caratteristica è di fondamentale importanza!