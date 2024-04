Verso le elezioni Europee: al Viminale depositati 42 simboli

Europee, conclusa la liturgia dei simboli al Viminale: sono 42 quelli depositati. Addirittura due i contrassegni con la dicitura ‘Pirati’ al loro interno

Niente nome della leader Elly Schlein sul simbolo del Pd. È questa la novità di rilievo a pochi minuti dalla scadenza del tempo a disposizione per poter presentare al Viminale i simboli dei partiti che correranno alle elezioni europee di giugno. La segretaria dem sembra aver ceduto ai malumori di molti dei suoi e ha sostituito il suo nome con un più generico Pse, sigla dei socialisti europei.

Di natura opposta la scelta dei suoi principali avversari. Il nome di Giorgia Meloni campeggia imponente tra la fiamma tricolore e la scritta Fratelli d’Italia, nel simbolo del partito della premier. Così come l’ormai consolidato ‘Salvini premier’ a corredo di Alberto da Giussano e la sua Lega. Anche Forza Italia ha il nome del suo leader, ma non di quello attuale – Antonio Tajani – bensì di quello storico nonché fondatore, Silvio Berlusconi. Spazio all’interno dello stesso simbolo anche per gli alleati di Noi Moderati. Niente nomi invece per i 5 Stelle. Sotto la data del 2050 compare l’hashtag, #pace.

Sono in tutto 42 i simboli depositati al Ministero. Il mega listone di Cateno De Luca – con le sue 19 sigle all’interno, apre le danze. Chiude ‘l’Italia dei Diritti’ di Antonello De Pierro. Poche le sorprese nella ‘liturgia’ dei contrassegni. Si va dai centristi-europeisti Stati Uniti d’Europa, creatura del duo Renzi-Bonino, ad Azione di Calenda. Anche l’ex ministro allo Sviluppo economico fa incetta di liste. Se ne contano 8 al suo interno. Quindi, l’Alleanza Verdi-Sinistra che ha da poco annunciato la candidatura di Ilaria Salis e Alternativa Popolare del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Non mancano gli estremisti di destra di Forza Nuova di Roberto Fiore, così come la Falce e Martello del Pci. Addirittura due i simboli con la dicitura ‘Pirati’ al loro interno: a provare ad entrare all’Europarlamento saranno il Partito Pirata europeo e il Partito Pirata.

