Startup Bakery chiama Guido Pezzin alla guida del bizdev del suo Delivery Service

Startup Bakery apre all’esterno la sua “ricetta” di business e chiama Guido Pezzin alla guida del bizdev del suo Delivery Service

Dopo 4 anni di gemmazione di startup sostenibili SaaS B2B a forte trazione di Intelligenza Artificiale, lo startup studio italiano Startup Bakery apre all’esterno la sua “ricetta” di business e chiama il manager Guido Pezzin alla guida del bizdev del neonato Delivery Service.

“Si tratta di un servizio parallelo alle attività core dello Studio che nasce dal consolidamento di team, competenze, processi, esperienze e strumenti avvenuto dalla nostra nascita a oggi – ha commentato Alessandro Arrigo, CEO e fondatore di Startup Bakery – Una formula che siamo pronti a condividere con chi si ritrovi a intraprendere il percorso di creazione di impresa e ad affrontare i relativi bisogni che questo comporta”.

Questi spaziano dall’individuazione dei bisogni all’automazione di processi fino alla costituzione efficace di un team, alla validazione della business idea, lo sviluppo di un MVP, lo scouting dei cofounder, l’implementazione di una Intelligenza Artificiale concreta ed efficace, l’adozione di processi agili di sviluppo prodotto. Una “formula” ricca, già partita a metà 2020 con la gemmazione della società Donux in ambito UX/UI, e figlia di un business model articolato per fasi e che punta alla creazione di soluzioni uniche e scalabili.

“Non vedo l’ora di confrontarmi con questo nuovo progetto che punta a portare fuori dallo Studio quanto da loro affrontato e rodato con successo in questi anni – ha commentato Guido Pezzin – Quello della Bakery è un modello che mi ha convinto fin dall’inizio per il suo metodo ripetibile che si adatta agilmente a diversi settori di business, per il suo percorso a fasi che punta ad abbattere il grado di rischio di fallimento delle startup e ad aumentarne la qualità e per il suo approccio orientato alla early exit con partner industriali. Sono convinto che tutto il valore prodotto per mettere in piedi una realtà simile possa sicuramente essere di aiuto in tanti altri contesti di impresa”.

Una laurea in Business Administration e un MBA, un passato da imprenditore e investitore, con oltre 25 anni di esperienza nell’information technology e ruoli strategici in realtà multinazionali da CA Technologies a Oracle, EMC, Experian, HP e Qlik, Guido Pezzin ha supportato in qualità di mentore e advisor numerosi acceleratori, incubatori aziendali e fondi di investimento, da LVenture Group a LUISS ENLABS, Fastercapital, Codemotion e StartupGeeks, nonché tantissime startup.

Alla guida del ramo bizdev del Delivery Service by Startup Bakery, Pezzin si occuperà di rendere disponibili a soggetti terzi alcuni pezzi della catena di produzione di startup dello Studio, a partire da uno dei suoi tasselli fondamentali, l’automazione, utile sia per la lead generation & acquisition che per l’onboarding di nuovi clienti e per la retention; per poi passare anche all’usabilità, che vede in una buona UX/UI uno degli ingredienti fondamentali per la riuscita di qualsiasi prodotto SaaS.

“Siamo convinti che l’ingresso di Guido nel team sarà fondamentale per il successo del Delivery Service, grazie alla sua lunga esperienza e alla profonda conoscenza del mercato in cui operiamo, oggi popolato da tanti attori di varia natura – ha concluso Alessandro Arrigo – La sfida principale sarà quella di riuscire a mantenere sempre allineato il know-how distillato dallo studio, da un lato, con i servizi offerti alle imprese, dall’altro, vista la velocità con cui evolve il nostro settore. Ma siamo pronti a metterci in gioco”.