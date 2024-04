Schlein candidata alle Europee: l’attacco del leader del M5s Conte

Conte punta il dito contro la scelta di Schlein di inserire il nome sulla scheda per le Europee: “È una presa in giro dei cittadini, per noi impensabile”

“Nella nostra comunità non è pensabile che tu chiedi i voti, esibisci il tuo nome sulla scheda elettorale e non sei conseguente. Per noi questa è una presa in giro dei cittadini. Non è una questione di Schlein, ma anche di Meloni e altri leader politici che volevano fare così per acquisire qualche voto in più. Per noi è impensabile per le nostre regole e i nostri principi”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione ‘In mezz’ora’, su Rai3.