“Raccontami” è il nuovo singolo di Alessio Rosati

Disponibile in radio “Raccontami” il nuovo singolo introspettivo ed empirico di Alessio Rosati, già online in digitale

“Il testo racconta di una persona che sta cercando di confortare, invitando a condividere i propri sentimenti e preoccupazioni senza paura o vergogna – dice Alessio Rosati – incoraggiando a chiamarlo senza esitazioni, a sfogarsi e a parlare apertamente di ciò che sta attraversando, poiché nota che la persona a cui si rivolge non sorride più e sta affrontando difficoltà nel ricominciare e la esorta a non arrendersi, a difendere ciò che è necessario e a credere nei propri sogni.”

Qui il video: https://youtu.be/EbCF8TuSDbI

Il brano è accompagnato dal video girato a Rocca Calascio, in Abruzzo, luogo molto suggestivo che, grazie al regista Marko Carbone, enfatizza con le immagini il significato del testo e tutte le emozioni che invita a condividere, per non perdere la speranza, nonostante le difficoltà e a continuare a credere nei sogni e nell’amore.

Alessio Rosati nasce a Roma il 12 ottobre 1990. Si avvicina alla musica grazie ai suoi genitori che gli donano, sin da subito, in modo indiretto, la passione per il canto e per il ballo. Inizia il suo percorso musicale dalle scuole elementari con i primi corsi di chitarra, percorso che poi continuerà fino alle scuole superiori nelle accademie di musica romane. Lavora per anni suonando pianobar alternando villaggi turistici d’estate, disco pub e night club d’inverno, fino a che non apre il suo pub il “7e40” (omaggio alla famosissima canzone di Lucio Battisti), che lo trattiene a Roma per altri 3 anni, poi conosce Giada, l’attuale moglie e decide di trasferirsi con lei in Basilicata, dove comincia a scrivere le sue prime canzoni e dove ancora oggi vive coltivando oltre alla musica la grande passione per i cavalli. Per lui la musica è un amplificatore di emozioni, un raccoglitore di vita grazie a cui rivivere i più bei ricordi, ma anche quelli più amari, un posto sicuro dove poter vivere anche ciò che non è stato vissuto. Ora viene rilasciato il suo singolo “Raccontami” scritto un anno fa.