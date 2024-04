Psoriasi, fatigue più associata a dolore articolare e prurito

Tra i pazienti con psoriasi, con o senza artrite psoriasica, la fatigue è risultata maggiormente associata al dolore articolare e al prurito

Tra i pazienti con psoriasi, con o senza artrite psoriasica, la fatigue è risultata maggiormente associata al dolore articolare e al prurito e, in misura minore, alla gravità della malattia. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology.

La fatigue è definita come un esaurimento fisico o mentale dovuto a uno o più fattori scatenanti sottostanti. Anche se il sonno è un fattore essenziale per la salute e il benessere generale e la sua mancanza può contribuire alla fatigue, è solo uno dei numerosi fattori che possono influenzarla, tra i quali vi sono lo stress psicologico, gli effetti collaterali dei farmaci o le malattie mentali e fisiche. In precedenza, un sondaggio aveva rilevato che quasi la metà dei pazienti con psoriasi segnalavano interferenze nel sonno e una revisione sistematica e una meta-analisi avevano riportato che i disturbi del sonno si verificavano fino all’85,4% delle persone con psoriasi.

«Inoltre è risaputo che le persone con psoriasi hanno una prevalenza e un rischio più elevati di condizioni legate al sonno come l’apnea ostruttiva notturna» hanno scritto il primo autore Lea Nymand del dipartimento di dermatologia del Bispebjerg Hospital, Università di Copenhagen, e colleghi. «A oggi, tuttavia, la maggior parte delle ricerche sulla psoriasi si è concentrata sui disturbi del sonno piuttosto che sulla fatigue in sé».

Valutazione dei determinanti della fatigue

Molti studi suggeriscono che la fatigue sia più comune tra i pazienti con artrite psoriasica rispetto a quelli affetti da sola psoriasi, rendendo poco chiaro l’impatto della malattia cutanea sul sintomo, hanno premesso gli autori. Per valutarne le caratteristiche e i potenziali fattori causali tra i pazienti con psoriasi con o senza artrite psoriasica, hanno condotto uno studio trasversale su 2.741 adulti con psoriasi, 593 dei quali avevano anche artrite psoriasica, e 3.788 controlli.

I partecipanti hanno completato il Multidimensional Fatigue Inventory-20 (MFI-20), un questionario di 20 voci che misura la fatigue in generale, la fatigue fisica, la ridotta attività, la ridotta motivazione e la fatigue mentale. Ai pazienti è stato anche chiesto di quantificare l’intensità del dolore articolare (7 giorni), la gravità del prurito (24 ore), il dolore cutaneo (24 ore) e i problemi di sonno (72 ore) utilizzando una scala di valutazione numerica (NRS) da 0 (affetto minimo) a 10 (affetto più alto).

Ai risultati continui sono stati applicati modelli di regressione lineare aggiustati per età, sesso, stato socioeconomico, gravità della psoriasi e intensità del dolore articolare. Sono stati stimati i coefficienti (β) per le pendenze con intervalli di confidenza al 95%.

Dolore e prurito maggiori responsabili della fatigue

La fatigue totale è risultata maggiormente associata all’artrite psoriasica (β = 5,23) rispetto alla sola psoriasi (β = 2,1) in confronto alla popolazione generale (p<0,0001 per il trend), mentre la mancanza di sonno è emersa come uno soltanto dei fattori che contribuiscono alla fatigue nei pazienti con psoriasi.

Il dolore articolare era correlato significativamente con la fatigue, dove ogni aumento di 1 punto del dolore articolare sulla scala di valutazione numerica era causa di un incremento della fatigue generale tra i pazienti con o senza artrite psoriasica (β = 2,23).

Allo stesso modo anche l’intensità del prurito era significativamente associata alla fatigue, con un aumento di 0,47 dei punteggi totali della fatigue per ogni aumento di 1 punto del prurito, sia per i pazienti con psoriasi che per quelli con artrite psoriasica.

In misura minore anche la gravità della malattia è risultata collegata alla fatigue tra i soggetti con psoriasi moderata (β = 1,88) e grave (β = 2,21) rispetto a quelli con malattia di grado lieve.

In sintesi, la presenza di artrite psoriasica era associata in misura significativamente maggiore alla fatigue generale, alla fatigue fisica e alla ridotta attività, ma non a ridotta motivazione o fatigue mentale, rispetto alla sola psoriasi. In particolare, sia nella psoriasi che nell’artrite psoriasica, la fatigue era prevalentemente causata dal dolore articolare e, in una certa misura, anche dal prurito, mentre la gravità della psoriasi aveva un impatto minimo.

«Questi risultati evidenziano l’importanza di un approccio basato sui sintomi nel trattamento della psoriasi, piuttosto che concentrarsi solo su misure oggettive di gravità» hanno concluso gli autori.

Referenze

Nymand L et al. Characteristics and drivers of fatigue in patients with psoriasis and psoriatic arthritis – a cross sectional study. J Am Acad Dermatol. 2024 Feb 21:S0190-9622(24)00400-6.

