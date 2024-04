Pagani Alisea by IED Torino protagonista al Salone Auto di settembre

È Pagani Alisea by IED Torino la seconda concept car che annuncia la sua presenza a Salone Auto Torino, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2024

È Pagani Alisea by IED Torino la seconda concept car che annuncia la sua presenza a Salone Auto Torino, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2024 all’aperto, tra le piazze e le vie del centro di Torino.

Presentata nei giorni scorsi in anteprima mondiale presso la Reggia di Venaria, Pagani Alisea sarà grande protagonista di Salone Auto Torino, in piazza San Carlo, una preziosa anteprima per il grande pubblico.

La concept car disegnata dagli studenti di IED Torino sarà in buona compagnia nell’esposizione di Salone Auto Torino. Infatti, per tre giorni il centro della città sarà teatro del racconto della storia dell’automobile, un percorso che in oltre 3 chilometri proporrà ai visitatori un’emozionante successione di novità di prodotto delle case automobilistiche, di prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri di tutti i tempi, di icone del motorsport e auto classiche che sono diventate parte indelebile della storia dell’industria automotive.

Pagani Alisea by IED Torino è anche il secondo manifesto della collection creata per la comunicazione di Salone Auto Torino, che vedrà 7 protagoniste in primo piano sul red carpet posto in piazza Castello. Il primo soggetto del manifesto è stato il prototipo Autobianchi A 112 Runabout della Collezione ASI Bertone firmato da Marcello Gandini, maestro designer recentemente scomparso.

Il calendario e il programma di Salone Auto Torino saranno pubblicati e aggiornati sul sito www.saloneautotorino.com, insieme alle novità sulla manifestazione che si svolgerà a Torino dal 13 al 15 settembre 2024.