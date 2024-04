Lorella Cuccarini e Serena Bortone nella settimana di “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1

Aria di primavera a “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici su Rai 1 che avrà ospiti speciali: Lorella Cuccarini, lunedì 22 aprile, e Serena Bortone, mercoledì 24 aprile

E’ primavera nello studio di “È sempre mezzogiorno!” di Antonella Clerici, che torna per una nuova settimana nella sua cucina nel bosco, dove sono attese anche delle ospiti speciali: Lorella Cuccarini, lunedì 22 aprile, e Serena Bortone, mercoledì 24 aprile.

Per il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Stand by me, si riaccendono i fornelli a partire da lunedì 22 aprile fino a venerdì 26, alle 11.55 su Rai 1. I cuochi che si avvicendano in studio suggeriscono idee originali per pranzi, cene e colazioni. I segreti delle ricette provenienti da tutta la Penisola si svelano con semplicità ma anche con l’attenzione al risparmio e al non sprecare. Le preparazioni più gustose dei territori italiani si fanno alla portata di tutti.

I sapori del mare arrivano in tavola con gli chef napoletani Mauro e Mattia Improta o con il genovese Ivano Ricchebono. La simpatia del “professor” Daniele Persegani impiatta la tradizione emiliana. I risotti di Sergio Barzetti sono perfetti e cucinati con ingredienti di prima qualità. La nutrizionista Evelina Flachi dà inoltre consigli per la salute nel piatto. Giovanna Civitillo al venerdì suggerisce i migliori appuntamenti enogastronomici del territorio italiano. Non manca mai l’appuntamento con il pane quotidiano: ogni giorno il maestro panificatore Fulvio Marino sforna una sana prelibatezza, tra ricette regionali e prodotti da forno.

Antonella Clerici accoglie la sua allegra compagnia di esperti del cibo in una cucina tutta rosa, immersa nel bosco della Val Borbera.

Uno scoiattolo e un albero parlante con le foglie rosa sono i protagonisti dei giochi telefonici. Ogni giorno in palio set di pentole e lauti buoni spesa.