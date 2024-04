Logistica: Packlink lancia PRO Plus, un nuovo piano di abbonamento

Packlink lancia PRO Plus, nuovo piano di abbonamento per migliorare il processo logistico delle grandi imprese. Per gli e-commerce italiani spedizioni con Poste e BRT

L’e-commerce è in costante evoluzione grazie all’implementazione di nuove tecnologie e alle mutevoli esigenze dei consumatori. Per facilitare le operazioni logistiche dei grandi e-commerce, Packlink, azienda leader nelle soluzioni logistiche, annuncia il lancio di Packlink Pro Plus Plan. Questa opzione di iscrizione apporta miglioramenti strategici al suo modello di business, volto a facilitare la crescita e a semplificare il processo logistico delle grandi aziende.

In un mercato globale in rapida evoluzione, le aziende devono affrontare diverse sfide nel gestire in modo efficace le proprie operazioni logistiche. Per questo, Packlink sta diversificando i suoi servizi per adattarsi meglio alle esigenze di ogni azienda, a seconda delle dimensioni. Packlink continua così a offrire il suo servizio gratuito, destinato alle piccole imprese, che ora è affiancato al piano di abbonamento PRO Plus, per supportare le aziende con un volume di spedizioni più elevato.

In Italia, i servizi di Poste Italiane e BRT sono già integrati a questa opzione di abbonamento, che permette agli e-commerce di effettuare consegne con le proprie tariffe appoggiandosi a queste compagnie. In questo modo, attraverso Packlink, i grandi ecommerce saranno in grado di unificare i loro processi di spedizione attraverso un’unica piattaforma, ma sfruttando anche una varietà di opzioni di consegna.

Il piano PRO Plus, inoltre, permette l’invio di comunicazioni personalizzate con l’immagine del brand al destinatario finale. Questo modello d’iscrizione include anche un servizio premium di attenzione al cliente e d’integrazione di piattaforme di e-commerce illimitate, così come un pannello di controllo dei costi di invio, tra gli altri vantaggi.

“Siamo molto contenti di poter presentare le nostre ultime soluzioni adattate alle necessità specifiche delle grandi imprese. In Packlink, comprendiamo le sfide nel gestire le complesse operazioni logistiche e il nostro obiettivo è quello di fornire alle imprese gli strumenti e l’appoggio di cui hanno bisogno per avere successo in un mercato tanto competitivo come quello attuale. Con questi servizi migliorati, siamo sicuri che Packlink sarà un partner prezioso per stimolare la crescita e semplificare il processo logistico di imprese di qualsiasi dimensione”, afferma Noelia Lázaro, direttrice Marketing di Packlink.