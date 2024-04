“Le sorelle Fontana. Il caso in abito da sera” su Rai Storia per “Illuminate”

Euridice Axen racconta la straordinaria carriera delle sorelle Fontana in questo appuntamento con “Illuminate”, la docu-serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura che racconta le storie di alcune grandi protagoniste del Novecento interpretate da altrettante attrici, in onda lunedì 22 aprile alle 21.10 su Rai Storia. Partite da Traversetolo, un paesino della provincia di Parma, Zoe, Micol e Giovanna Fontana sono diventate le artefici di un’incredibile storia di successo, che ha contribuito a far raggiungere alla moda Made in Italy la grande fama di cui gode ancora oggi.

Giunte a Roma per caso, appena ventenni, hanno saputo conquistare chiunque con la loro grande abilità sartoriale e lo stile delle loro creazioni, dall’alta società capitolina fino alle più grandi dive di Hollywood: da Linda Christian a Maria Pia di Savoia, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren, da Liz Taylor ad Audrey Hepburn, da Jacqueline Kennedy Onassis a Grace Kelly, fino a diventare le costumiste di Anita Ekberg. In questo ultimo docu-film, Euridice Axen, il cui sogno da piccola era diventare una stilista, durante un trasloco trova in fondo all’armadio un misterioso abito appartenuto alla nonna e una lettera, indirizzata proprio a lei, che la mette sulla strada delle sorelle Fontana. Inizia così un viaggio inaspettato e sincero che permette a Euridice di attraversare non solo la storia d’Italia dagli anni ’30 fino a oggi, ma anche di conoscere gli esordi e il grande successo delle tre giovani sartine emiliane, chiamate “le tre Fontane di Roma”, fondatrici della Maison Sorelle Fontana, che, tra gli anni Quaranta e Settanta, sono riuscite a esportare la moda italiana in tutto il mondo.

Parallelamente alle sequenze di fiction, passando per le piazze di Roma e visitando l’Accademia di Moda e Costume e la Fondazione Micol Fontana, il racconto si arricchisce di materiali di archivio e dei contributi di testimoni illustri come la figlia di Giovanna Fontana Roberta Lami, Presidente della Fondazione Micol Fontana; la nipote Maria Cristina Giusti e la nuora Luisella Rastelli, coordinatrice delle collezioni Fontana; e ancora, Cristina Parodi, Enzo Miccio, lo stilista Guillermo Mariotto, la giornalista e produttrice Matilde Bernabei, l’annunciatrice e conduttrice televisiva Rosanna Vaudetti, il Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana Mario Boselli, il Presidente dell’Accademia Costume e Moda Andrea Lupo Lanzara, la disegnatrice e indossatrice Luisida Caligaris Papa e la giornalista Marina Como.