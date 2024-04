In libreria il nuovo albo scritto e illustrato dall’autrice genovese Ester Armanino

Fuori il nuovo incredibile albo scritto e illustrato dall’autrice genovese Ester Armanino. Una storia che parla de come imparare ad affrontare i propri grandi dolori

La prima volta che ho sentito il grande dolore dentro di me ero molto giovane: il mio spazio era piccolo e il grande dolore lo occupava tutto, tutto o quasi.

Una bambina fa i conti con un dolore che sembra invincibile. E che non rimpicciolisce mai. Ma anno dopo anno è lei a crescere, e a trovare lo spazio che prima non c’era. Un album poetico e luminoso, sulla cura più difficile.

Ester Armanino (1982) classe 1982, è nata e vive a Genova. Il suo primo romanzo, Storia naturale di una famiglia (Einaudi, 2011), ha vinto numerosi premi. È fra gli autori dell’antologia benefica Undici per la Liguria (Einaudi, 2015). Nel 2016 è uscito il romanzo L’arca (Einaudi, 2016). Con il suo primo libro per ragazzi Una balena va in montagna (Salani, 2019), albo illustrato da Nicola Magrin, ha vinto il Premio Itas per la Letteratura di Montagna. ll suo ultimo romanzo è Contare le sedie (Einaudi, 2021). Con Rizzoli ha pubblicato anche Mia mamma è una matrioska (2023), il suo primo albo illustrato.

pp. 48

€ 18,00

Dai 6 anni