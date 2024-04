Il Regno Unito investe sulle rotte a zero emissioni

Gli investimenti in rotte a zero emissioni da e verso il Regno Unito contribuiranno a creare sostenibilità a lungo termine e a mantenere pulite le acque

Il ministro marittimo del Regno Unito, Lord Davies, è in Galles per avviare la procedura di gara per il finanziamento di 1,5 milioni di sterline volto a stabilire rotte marittime a zero emissioni da e per il Regno Unito. Questo fondo mira a sviluppare viaggi più puliti per passeggeri e merci, creare nuovi posti di lavoro e rilanciare l’economia. Il quinto round del concorso dimostrativo marittimo pulito (CMDC5) sosterrà studi di fattibilità incentrati sull’accelerazione dello sviluppo di “corridoi verdi”.

Questi studi delineeranno le infrastrutture necessarie lungo le rotte per consentire alle navi di accedere ai carburanti verdi e ai sistemi di ricarica dell’energia, oltre ad esaminare le ulteriori normative necessarie per spingere il settore verso la decarbonizzazione. È importante sottolineare che mira a raggiungere gli impegni di zero emissioni nette senza imporre costi aggiuntivi ai contribuenti, trovando modi per adattare i costi dei carburanti verdi, per ridurre i costi in futuro, ha affermato il governo in un comunicato stampa.

In caso di successo, creerà rotte marittime a zero emissioni che collegheranno il Regno Unito ai Paesi Bassi, alla Norvegia, alla Danimarca e all’Irlanda, creando opportunità per il settore di prosperare, sia dal punto di vista economico che ambientale.

Da quando il finanziamento del CMDC è stato annunciato per la prima volta, durante la London International Shipping Week del 2023, il numero di paesi partner è aumentato e ora comprende Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca e Irlanda.