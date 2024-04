Il film “Bandolero” con James Stewart e Dean Martin su Rai Movie: la trama

James Stewart e Dean Martin, banditi in fuga nel film western “Bandolero!” di Andrew V. McLaglen stasera su Rai Movie: la trama

Tra western e antiwestern ogni tanto Hollywood trova un compromesso: è il caso di “Bandolero!” di Andrew V. McLaglen, in onda lunedì 22 aprile alle 21.10 su Rai Movie. Due fratelli in fuga dalla legge prendono in ostaggio una bella ragazza e varcano il confine col Messico: finiranno nel territorio dei terribili “bandoleros” gente che vive alla giornata ed è pronta a uccidere qualunque straniero che capiti da quelle parti.

E c’è anche uno sceriffo che li insegue: lo scontro sarà titanico. James Stewart e Dean Martin per una volta si trovano nei panni dei banditi, per quanto in cerca di redenzione: “Bandolero!” è un prodotto che per certi versi si appoggia ai classici del genere, ma accoglie anche, con personaggi cruenti e contraddittori, la lezione del western spaghetti che nel 1968 aveva contagiato in pieno anche il cinema d’oltreoceano. Nel cast anche Raquel Welch.